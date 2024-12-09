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▲活動期間，單杯購買含奶咖啡飲品免費提供幸福拉花體驗。（圖／業者提供）

▲「阿流賽獲獎藝伎禮盒」售價1680元，首批限量88組。（圖／業者提供）

▲OK超商買可口可樂2瓶，可用199元加購復古摩托車模型，或169元加購北極熊雙層杯。（圖／業者提供）

快傳給你「不、可、思、議」的朋友們！7-11慶祝「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」6周年，將推出第2件7折、買咖啡免費拉花等多重活動，且自12月25日聖誕節起，只要出示身分證且姓名對中「不、可、思、議」任1字，就能免費爽喝咖啡。7-ELEVEN旗下高端精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」，成立至今已拓展至23間門市，除了有專屬吧台、座位區，還有通過認證的咖啡師親自服務。為了慶祝品牌6週年生日，不可思議咖啡館自12月11日至2025年1月7日推出多重優惠，包含全品項飲品、週邊任選第2件7折（價低者折），以及買含奶咖啡飲品就免費提供幸福拉花。此外，12月25日聖誕節當天起至2025年1月7日期間，只要出示身分證且姓名中有「不、可、思、議」任1個字，就能免費兌換1杯中杯冠軍美式，每店限量50杯。12月25日至2025年1月7日同步開賣「阿流賽獲獎藝伎禮盒」，本批次為2024年阿流賽藝伎水洗組-頭等獎與金質獎莊園，由咖啡生豆評鑑賽「嘉義縣阿里山莊園咖啡精英交流賽」脫穎而出，首批限量88組（40g×2包），每組售價1680元。OKmart搶攻聖誕商機，聯手太古可樂、淡麗、健達、金莎等品牌，開賣獨家商品與加購活動，像是買可口可樂全系列20元以上任2件，可用199元加購復古摩托車模型，或用169元加購北極熊雙層杯。OKCAFE也與阿華田合作，推出「經典阿華田、阿華田摩卡拿鐵」2款冬季限定熱飲，原價65元，期間單杯優惠7折，活動自即日起至2025年1月8日。