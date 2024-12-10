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▲又萌又可愛的「漢堡萬年曆」，立體造型很療癒。（圖／翻攝淘寶網站）

▲造型可愛又極具實用效果的「小型登機箱」也很夯。（圖／翻攝淘寶網站）

▲ 右圖多功能的「毯子睡衣」，可以當靠枕、抱毯，又能變身保暖斗篷；左圖經典不敗的「暖腳神器」，居家、辦公都很需要。（圖／翻攝淘寶網站）

▲雙12淘寶攻略圖。（圖／業者提供）

很快又要到了大家都很期待的聖誕節了！除了跟三五好友相聚，大家不免俗這個時候都會來場交換禮物的派對，但是隨著聖誕節倒數計時，許多民眾對於交換禮物怎麼選擇，依舊還沒有明確的頭緒，不少網友都推薦，可以上淘寶挑選超多實用小物，大推五款經典「高顏質」禮物選擇！第一款不少網友首推又萌又可愛的「漢堡萬年曆」，立體造型很療癒，不分男女都很適合在書桌、辦公桌上放上一個，可以說是交換禮物中，不踩雷的可愛選擇；另外還有網友推薦，可以送造型可愛又極具實用效果的「小型登機箱」，青春洋溢的配色，搭配大家旅遊潮，絕對是打中人心的好選擇！又或者可以送一個「麻將造型鍵盤」，不只聖誕節，就連接下來的新年都很應景，讓你工作中也能帶有愉快的氛圍。另外，提到聖誕節通常天氣都偏冷，保暖小物也經常成為民眾的交換禮物選擇清單之一，像是多功能的「毯子睡衣」，可以當靠枕、抱毯，又能變身保暖斗篷，也是實用又精緻的禮物選擇；最後則是經典不敗的「暖腳神器」，居家、辦公都很需要，讓這個聖誕暖心也暖身。還沒想好交換禮物嗎？快上淘寶雙12搶便宜，淘寶全站10億商品只要滿人民幣 99元就可以享有超商取貨或宅配跨境免運優惠，且從12月9日晚上8點開跑，一直到12月12日23:59前還享跨店滿額優惠，每滿人民幣300元立減 40元，或官方87折起。另外，淘寶還準備了紅包好禮，12月12日 23:59前，每天凌晨12點，每人可抽3次紅包，最高抽人民幣51元立減 50元紅包。甚至雙12當天還祭出了「幫你買單」抽獎機會，12月12日 18點前登記，並於19點前下單並支付完成，即可有機會抽到人民幣 100元「紅包」。除此之外，Visa、JCB、中信卡、街口支付領券立減等，都有免手續費，或是滿額立減優惠，還有四大超商也都祭出好康，不僅可以換中杯熱拿鐵、美式咖啡，還有機會得到電子現金抵用券以及週週再抽500元商品禮券等，別讓權益睡著，快上淘寶去選擇最適合的「聖誕交換禮物」吧！