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22歲中國籍留學生在新加坡拐騙15歲少女到馬來西亞，並將她囚禁於一間酒店中，少女的父親發現她沒有去上學後報案，警方循線破獲中國男藏匿處，短短幾天的破案速度引中國網友驚嘆，許多人說：「這種事發生在中國可能10多年都破不了。」綜合外國媒體報導，新加坡一名15歲中國籍少女日前在上學途中失蹤，警方獲報後隨即展開調查，並在馬來西亞一間酒店將人救出，並逮捕涉案嫌犯22歲中國籍黃姓男留學生。新加坡就讀大學的黃男，11月24日誘騙同樣在新加坡的求學的15歲少女前往大馬，隨即在柔佛州一處飯店將其囚禁。受害者父親隔天發現女兒沒去上學，趕緊報案，柔佛州警方調查發現，少女與同鄉男子從柔佛巴魯關卡帶入境馬來西亞後，被帶往關丹藏匿，警方26日展開突擊行動，成功救出少女，並當場逮捕涉案黃男，從現場帶走手機、衣物及其他物品，並將少女送往醫院檢查。這起案例在中國微博一度登上熱搜榜第一名，許多網友紛紛感嘆新加坡和馬來西亞動員警力速度之快，在短短幾天內便將人逮捕到案。由於中國過去發生多起駭人聽聞的女性囚禁案，例如「徐州8孩」案或「碩士生遭拐賣13年生2子」案，網友不禁諷刺如果發生在中國，警方可能不會說囚禁而會說「收留」。來自中國廣東省東莞市並涉嫌非法禁錮15歲少女的黃男，近日在馬來西亞柔佛州法庭否認有罪，基於被告罪行嚴重，在馬國沒有親屬，有逃跑風險，法官不准保釋，並擇定明年1月27日審訊，一旦罪成，恐面臨長達七年的監禁及罰款。