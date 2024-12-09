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為了降低菸害對身體危害，「菸害防制法」新法去（2023）年3/22上路，但根據國健署調查青少年吸菸行為調查顯示，青少年紙菸使用比率雖下降，但電子菸使用率仍有4.8%，推估5萬多名青少年使用電子菸。另吸菸青少年使用加味菸的比率超過4成，女性使用率高於男性。菸害防制法新法在2023年3/22起上路，全面禁止包含電子菸在內的菸品製造、輸入、販售、供應、展示、廣告及使用。不過，國健署統計，截至今年11月底共裁罰3511件，裁罰金額超過2.4億元，其中，電子菸部分為865件。同時，國健署公布「112年青少年吸菸行為調查」顯示，青少年紙菸使用比率降低，但電子菸使用率達4.8%，國中生吸菸率2%，高中職生吸菸率6.7%。國中生、高中生電子菸使用率分別是3.2%、6.3%，合併計算推出有5萬多名青少年使用電子菸。調查結果也指出，每10個青少年吸菸者中，就有4個使用加味菸，其中，國中39%、高中職44.5%，特別是女性使用率比男性高，國中女生達43.8%，國中男生達36.7%，高中職女生更是達61/2%、高中職男生37.2%。國健署提醒，多數電子菸含有尼古丁容易導致成癮，尼古丁會影響正值青春期少年的大腦發育，使青少年注意力下降，影響學習及記憶，且這樣的影響會持續到成年，增加精神疾病風險，如憂鬱、焦慮、精神分裂。並呼籲業者或賣家不要心存僥倖違反菸害防制法相關規定，也將持續與22縣市衛生局合作，加強稽查違法者，依法開罰。