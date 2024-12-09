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▲一蘭每年都會發布「立體桌上月曆」趣味小物，設計是參考門市的獨立隔間座位，還包含對面的送餐門簾，所有細節縮小比例完美還原，是一蘭愛好者必收藏的物品。（圖／翻攝自IG＠ichiran_tw）

▲台灣一蘭拉麵日前也在官方帳號宣傳，只要來店購買伴手禮商品滿1500元（含）以上，即贈2025年一蘭特製桌曆乙組。（圖／翻攝自IG＠ichiran_tw）

日本「一蘭拉麵」在台灣插旗開3間分店，分別位在台北及台中，至今仍每天大排長龍，足可見高人氣的威力。而近日一蘭拉麵推出2025年「一蘭拉麵立體桌上月曆」，縮小比例完美還原店內隔間座位，但看著看著卻莫名給人一種恐怖氛圍，如同恐怖遊戲中的畫面，讓日本網友們全笑翻直呼：「我得把拉麵供奉在祭壇上⋯」日本一蘭拉麵近日公布2025年版「一蘭拉麵立體桌上月曆」，這款月曆稱為「味集中座位」( 味集中カウンター ) ，是一蘭每年都會發布的趣味小物，設計是參考門市的獨立隔間座位，還包含對面的送餐門簾，所有細節縮小比例完美還原，是一蘭愛好者必收藏的物品。一名日本網友收到「一蘭拉麵立體桌上月曆」後，在社群平台X上發文表示，由於立體日曆門簾後方的店員沒有露臉，給人一種莫名恐怖的氣氛，也讓人聯想到告解室。對此，日本網友紛紛笑喊，「這絕對是恐怖遊戲會出現的東西」、「我得把拉麵供奉在祭壇上」、「遊戲指示：您是否注意到8號座位上提供的拉麵有什麼不尋常的地方」、「有昭和時代的恐怖感覺」，但也因此帶起大量話題，讓不少民眾被吸引狂問「我要立刻去買」、「每年都收集的人打算手刀購入」。台灣一蘭拉麵日前也在官方帳號宣傳，只要來店購買伴手禮商品滿1500元（含）以上，即贈2025年一蘭特製桌曆乙組，「日本空運來台的立體味集中座位桌曆，已經是老饕們每年必備的收藏。」另外，限定凡購買「麵力X'mas」專區之伴手禮商品，也會贈2025年一蘭特製桌曆乙組，有興趣的民眾不妨到官網看看吧！