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▲李廷鎮說他有跟具俊曄（左）碰面，大S（右）也有關心他拍戲情況。（圖／VOGUE Taiwan YouTube）

▲李廷鎮（右）因戲與張榕容（左）結緣，張榕容笑說要送李廷鎮最愛的高粱酒當他的紀念禮物。（圖／記者吳翊緁攝）

▲李廷鎮（左）、張榕容（右）互讚對方的演戲和個性，拍攝過程相當順利。（圖／記者吳翊緁攝）

▲張榕容在劇中需用英文、韓文講台詞，對她來說是一大考驗。（圖／記者吳翊緁攝）

46歲韓國男星李廷鎮參演由温昇豪監製的台劇《整形過後》，最近將結束在台灣長達1個月的拍戲生活，今（9）日特地舉辦殺青媒體茶敘。李廷鎮透露他和「台灣女婿」具俊曄是認識25年的好友，因此這次在台灣也有私下見面，嫂子大S更關心他拍戲情況，讓他也很感謝，直呼以後會常來台灣。此外，李廷鎮除了喜歡美食更熱愛台灣高粱酒，他說度數越高自己越愛，讓女主角張榕容也笑說：「他根本是外星人」。李廷鎮這次跨國演出，成為「歷年來台拍戲最大咖韓國男演員」，他今日受訪時透露，此行來台也有和具俊曄見面。李廷鎮表示，對方是演藝圈的前輩和哥哥，更是25年的朋友，他知道具俊曄是第一組來到台灣並且成功發展的韓國團體，兩人聊了相關話題，具俊曄、大S（徐熙媛）都很關心他；除了恭喜他參演台劇，也熱情為他加油打氣，具俊曄還叮嚀李廷鎮以後要常來，李廷鎮也承諾：「我會努力，希望以後有更多機會來。」談到台灣的美食，李廷鎮說他在台灣long stay近1個月，不只挑戰「臭豆腐三吃」，還品嚐雞湯、雞排和排骨酥麵，都相當滿意，「這一個月都吃得很好，很難選出最喜歡的菜。不過這回沒有機會體驗溫泉感到有點可惜，希望藉由這次的作品，未來能有機會參與更多台灣的作品。」張榕容也表示很開心這次在戲外可以和李廷鎮一起分享台灣美食，笑言：「我也是好多年沒有吃雞排了！」而李廷鎮雖然大啖美食，但卻被發現來台一個月越吃越瘦，被問如何做身材管理？李廷鎮說自己是易瘦體質，多動一點就能減肥。今晚殺青後，他打算要好好品嘗更多的中式美食，也要配上最愛的高粱酒。李廷震說自己的酒量是一整瓶高粱，「度數越高越開心！」引起現場媒體驚呼，也讓張榕容形容他根本是「外星人」，還說自己決定買高粱酒作為紀念品送給李廷鎮。張榕容談到和李廷鎮的合作，她也透露自己早把歐巴過去主演的作品都翻出來看，「我非常喜歡金基德導演的《聖殤》，之前就已經看過兩次了，這回又再複習一次，非常喜歡歐巴在戲裡演壞壞的角色。但李廷鎮這次在《整形過後》裡面演的是一名非常有幽默感，且很有肩膀的男人，瞬間讓我覺得好演員真的是千人千面，厲害實力的反差。」張榕容也爆料李廷鎮私下真實一面，相當紳士又可愛，李廷鎮甚至會體貼她很累，特別給她維他命，讓她感到暖心。而李廷鎮有看過張榕容演出的《從前有座靈劍山》，也看了張榕容最新演出的電影《鬼才之道》的預告，「感覺她為角色做了很多準備，果然是一位擁有多種魅力的優秀演員。」他也大讚張榕容，「與她一起合作時，她會對對手演員產生正面影響，讓作品呈現更好的結果。如果有機會，希望下次還能再合作。」被問兩人是否有親密對手戲時，李廷鎮透露「所有年齡都可以觀賞」，張榕容開玩笑回說：「傷心！」李廷鎮則接著打趣說：「如果覺得可惜，第一季反應夠好的話，在第二季可以有更深入的發展！」而兩人在《整形過後》中，張榕容使用英韓文交錯演出，尤其首次接觸韓語，讓她直呼太難了，「他們有好多so、ga、ya、ne…而且都是語助詞，跟中文的語系完全不一樣，我學得非常非常痛苦！而且常常在現場改掉一些台詞，所以我需要當場記住，我的整隻手臂就是我的小抄！但是歐巴人很好，他在講韓文的時候都會帶一些手勢，讓我想辦法理解他在說什麼。我跟他的溝通基本上就是翻譯老師、軟體與英文。」台灣整形醫療影集《整形過後》由六魚文創出品、温昇豪監製、六魚文創與絡思本娛樂聯合製作，林立書執導，温昇豪、張榕容、安心亞、李廷鎮、鄒承恩、洪暐哲主演。講述醫術高超的整外醫師們，周邊發生的各樣醫療案例，反思醫療與人性之間的衝突。