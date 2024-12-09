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▲納豆（中）為《完全娛樂》最後一代主持人。（圖／三立提供，2016.09.01）

▲藍心湄主持的《女人我最大》長紅21年，節目播出1年就轉型成功，奠定她「藍教主」地位。（圖／女人我最大臉書）

▲《天才衝衝衝》目前主持陣容為籃籃（左起）、張文綺、曾國城、徐乃麟、徐凱希、巫苡萱。（圖／華視提供）

▲《食尚玩家瘋狂總部》由李易（左）、大文（右）及林莎 （中）為現役主持人，帶觀眾探索台灣各地美食。 (圖／TVBS提供)

▲莎莎（左）、郭彥均（右）已經組合主持《WTO姐妹會》5年。（圖／八大提供）

長壽節目《娛樂百分百》開播27年，今（9）日卻驚傳即將在年底收攤，對此，八大電視台火速澄清，節目只是在推陳出新，都還是正常錄影。目前台灣還在線上的長壽節目不少，其中最屹立不搖的竟是死對頭《完全娛樂》，再來才是《娛樂百分百》，第三名則是胡瓜主持的綜藝節目《綜藝大集合》，這3個節目都已經播出20年以上。《完全娛樂》從1995年開播，也不斷地轉變形態，主持人也歷經多次改朝換代，從一開始的高怡平、李威、林佑威，到後來5566，如今則是納豆、宇宙、阿達、夏和熙，但2016年節目已經退出電視圈，將重心放在網路YouTube上。而《綜藝大集合》作為民視扛壩子，由胡瓜、阿翔等人主持，到全台各地去玩遊戲送獎金，親民路線吸引大批「鄉親」固定準時觀看，至今已經播出23年。《女人我最大》為TVBS製作，有別傳統綜藝節目，主打女性市場，聊保養、美妝等話題，初代主持人為藍心湄、九孔，之後則由藍心湄獨挑大梁，直到2022年才加入助理主持徐凱希、卞慶華，從2003年開播至今21年。《型男大主廚》由曾國城主持，在節目中分為兩隊競賽展現廚藝，助理主持人從一開始的陳喬恩，到後來改由夏宇喬、五熊，現今則是卓文萱固定主持，儘管一度受到疫情影響停錄，重新開播也人氣不減，至今播出18年。《天才衝衝衝》為華視招牌綜藝節目，前身為《天才GO GO GO》，最一開始的主持人竟是吳宗憲，後來改名《天才向前衝》，由陽帆接棒，小嫻、艾莉絲擔任助理主持人，2006年，正式改為《天才衝衝衝》，由曾國城、徐乃麟主持，成為大家熟悉的組合，之後助理主持一度換成鍾欣怡、Albee等人，最後才固定由張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱出任，這過程中也歷經了18年。《食尚玩家》是全台灣最知名的美食節目之一，已開播17年，初代主持人浩角翔起更靠此奪得金鐘獎「最佳綜藝節目主持人」，主持群中間也不斷更動，包括曾子余、謝雨芝（Dora）、由威廉、風田、莎莎、哈孝遠等人，儘管一度經歷元老主持人集體出走，換了一批新血風田、小禎、李易、大文、林莎、胡釋安等人接手後，仍大受歡迎。《WTO姐妹會》邀請女性外籍配偶上節目分享在台生活，藉此探討各種「新住民」議題，節目2009年剛開播是由于美人主持，接著由胡瓜、曹蘭、謝哲青和高伊玲等人陸續接下主持棒，至今莎莎、郭彥均已經組合主持5年，總共播出15年。《超級夜總會》出動大型舞台車，將綜藝節目真實搬運到台灣各地，和觀眾零距離互動，頗受到中高年齡層民眾喜愛，主持人澎恰恰、許效舜、苗可麗13年來始終如一，是難得長壽節目從來沒有更換過主持人的典範。