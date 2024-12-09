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今年大聯盟自由市場最大咖球星Juan Soto爭奪戰落幕，最終以15年7.65億美元（約合249億新台幣）天價加盟紐約大都會，再次刷新大聯盟最大合約紀錄。而紐約洋基在這場競爭激烈的爭奪戰中，以16年7.6億美元的報價落敗，引發球迷與媒體的熱烈討論，隊媒《Yanks Go Yard》認為，這場爭奪戰失利，隊長「法官」Aaron Judge必須負責，批評他在招募過程中「態度消極」。根據《紐約郵報》記者John Heyman的報導，洋基為爭取Soto，不僅開出高達16年7.6億美元報價，更希望能靠過去的合作關係吸引Soto留下。然而，Soto最終選擇加盟同城勁敵大都會，讓洋基球迷感到無比失望。洋基媒體《Yanks Go Yard》在報導中直言：「我們本該成功，但卻眼睜睜看著Soto穿上大都會的球衣。這次失敗的痛苦，甚至比他離開布朗克斯時更為強烈。」報導指出，Soto的離開或許可以理解，但選擇加盟大都會則無疑讓洋基的失敗更加刺痛。此外，媒體特別提到隊長Aaron Judge在爭奪戰中的角色，「或許在談判期間，Judge應該積極主動聯繫Soto，而不是選擇保持沉默。」據報導，Judge僅在接受媒體訪問時簡單表示：「希望Soto能做出最適合他的決定。」然而，這種「低調處理」的方式被媒體解讀為消極，甚至有批評聲音認為，隊長在關鍵時刻未能展現應有的領導力。此次錯失Soto，讓洋基球迷聯想起去年球隊錯失簽下山本由伸的經歷。當時，洋基在開出高額報價後，最終還是敗給了洛杉磯道奇，無緣這位頂級投手。而今年，洋基已經提出一份堪稱歷史性的報價，依舊是仍未能留住Soto。