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▲黃偉哲致贈京都市長松井孝治伴手禮。（圖／南市府提供）

今年適逢台南市與日本京都市締盟3周年，紀念雙方締盟的文化交流活動「台南茶陶器暨京燒・清水燒」方於11月底在京都舉辦，台南市長黃偉哲今(9)日特別利用赴日行銷台南農產品之際，專程前往京都市拜會今年甫上任的新任市長松井孝治，盼持續深化兩市情誼。黃偉哲表示，今年適逢台南400，感謝京都市支持台南大型活動，在2月台灣燈會由副議長平山賀一率團，7月台日交流高峰會時京都市議員團也特地來訪。台南與京都市都是世界歷史都市聯盟的成員，過去不論是古蹟維護、文化交流等方面，台南都從中獲益良多，也希望繼續推動學生教育、體育交流，以及雙方物產交流。京都市由市長松井孝治、議長西村義直，以及曾多次造訪台南的議員寺田一博（前議長）盛情接待。會中都表示很希望繼續深化與台南的交流，市長松井孝治也回憶今年6月台南女中管弦樂團赴日參與「2024年台日青少年交流音樂會in KYOTO」活動，表示對於精彩的演奏印象深刻，也讚賞3周年紀念展中台灣陶器的高品質，寺田議員也提到台南物產豐富，未來也可考慮推動物產的交流。台南跟京都是古老的城市，但卻分別擁有台積電、京瓷等等的高科技產業進駐，雙方市長都對未來交流充滿期待，也希望把友誼傳承給下一代年輕學子，黃偉哲也表示歡迎松井率團造訪台南。