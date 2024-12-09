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繼馬英九基金會邀請陸生來台交流參訪後，蔣萬安的台北市政府將於12月17日和對岸上海市舉行雙城論壇，一時間兩岸議題又浮出檯面，但民進黨似乎並不樂見此情況，是以當馬英九基金會邀請的對岸學生在台受訪時一講出祝賀「中國台北隊」奪冠後，除親綠支持者開始進行批判操作外，陸委會也順勢祭出「就行政程序進一步處分」，可以禁止主辦單位六個月至五年內不得再邀請陸籍人士來台交流，一副得理不饒人的樣子。針對馬英九基金會可能被懲處，國民黨立委賴士葆、羅智強等人也協同基金會秘書長蕭旭岑舉行記者會，蕭也強調「交流不是統戰、反對交流戒嚴」，並指出陸委會要懲處，會造成寒蟬效應，導致其他民間單位都不敢交流，他更提到，馬龍來台引起熱潮，就是台灣有太多希望兩岸交流的民意重新湧現，中斷交流並非主流民意樂見。藍綠一來一往，針對兩岸交流議題激烈交鋒，而接下來就是蔣萬安的雙城論壇接棒 ; 藍軍是否能藉兩岸議題聚焦討論的機會，重拾以往被民眾認為「有兩岸關係處理能力」的手感，或許仍有幾道門檻得跨越。首先，馬英九近年接連赴對岸參訪，同時也積極邀請陸生訪台交流，主要目的當然是希望在民進黨政府不斷「去中國化」的過程中，能夠藉交流來反制或抵銷綠軍去中化達標的進程 ; 當然馬也希望藉兩岸交流來刺激國民黨中央能重拾兩岸關係處理能力的手感與相對優勢，畢竟民進黨執政建構了不利兩岸關係互動的氛圍後，國民黨碰到兩岸議題，不是低調以對，就只有雲淡風輕的過場論述，不僅兩岸論述幾乎全面失靈外，黨中央也沒有針對兩岸論述或路線舉辦論辯，只能得過且過、左閃右閃、左支右絀。馬英九的拋球，黨中央雖制式接球打綠，但仍無法撼動綠軍「抗中抹紅」的戰略思維 ; 藍軍至今仍無整體有效能訴求民眾的兩岸戰略觀，馬對國民黨當然會有恨鐵不成鋼之感。所以藍軍能否重拾兩岸關係處理能力手感的第一道檻，就是國民黨是否有能力在不利兩岸關係互動的氛圍下，藉新論述來訴求新世代選民 ; 不論是辦研討會、論辯，或是在原本「九二共識」的基礎下作微調，還是王金平「分治而不分立」，抑或提出「一個中華民族、國際組織中兩岸兩席」的「一族兩席」，甚至是建構以民主自由為內涵的「邦聯」前景。國民黨中央至少要做些動作，建構其在兩岸關係上能夠更連結台灣社會的的理論基礎，即便未必能在選票獲取上立竿見影 ; 然好歹有動作，一方面能制止民進黨軟土深掘，向藍軍基本盤進軍，二方面也能藉新論述和對岸博弈，不然甚至連對岸都會看不起國民黨，再來也能在既定的論述基礎上，深化內容以擴大支持盤面。畢竟能跨過這第一個檻，有了論述建構底氣，才有籌碼和綠軍較勁，不然綠軍勢必軟土深掘，步步進逼。其次，雙城論壇是個機會，但也蘊藏風險，不論是對蔣萬安或是國民黨，畢竟綠軍已藉陸生受訪「中國台北」事件拉高攻擊態勢，加上馬龍參訪中山女高被中國網友稱是「唐僧進盤絲洞」，中山女高家長會也發聲明向馬英九基金會表達嚴正抗議，綠軍政治人物也藉勢操作「物化女性、馬辦道歉」，前總統蔡英文赴中山女高校慶時也以「女生不需要被別人定義」來力挺學生，氛圍似對綠軍有利 ; 蔣萬安對此雖指稱「任何物化女性、貶低學生的言論，一定是反對且譴責。」但蔣也反擊民進黨議員藉陸生團的質詢與攻堅，亦稱「大陸團來台有經中央核定」，並反嗆民進黨「是要戒嚴嗎？」也讓綠軍議員怒批蔣反質詢，蔣則回嗆「大法官說反質詢的限制違憲」，蔣的反擊除抵銷了綠軍攻堅力道外，亦凸顯出他非常清楚了解自己在藍綠較勁中仍得累積「抗綠能量」，才能呼應藍軍群眾的期許，進取中間選民，並防堵綠軍擴大盤面。但即便如此，經此攻防，兩岸關係緊張並未因交流團而有緩解，綠軍借勢操作更為兩岸交流投下不可測的變數，日後的互動當然會被放大檢視，藍軍交流戰術運用的局限性亦將擴大，仍會影響到接下來蔣市府的雙城論壇。吾人皆知，雙城論壇是兩岸官方交流封凍後，唯一碩果僅存的，藉以兩岸仍可藉此互動了解彼此、減低誤解、甚至增加互信，當然是好事一樁 ; 對於蔣萬安來說，除了歷次出國訪問累積的國際關係處理能力及格局視野外，他更能藉雙城論壇建構「藍軍唯一有連續實際兩岸溝通能力的中壯派領頭羊」之定位，對其政治能力的累積當然加碼。但問題是，蔣要如何在上海團來台互動的過程中，因應綠軍的政治操作，穩定接招並妥善處理，確實考驗其政治智慧與議題管理能力。是以，蔣市府應針對可能情況進行沙盤推演，包括媒體對上海團的訪談，可能危機情勢的預判及回應論述的擬定，拜會或參訪過程中抗議團體可能的操作模式，還有若產生衝突情勢時應如何確保陸方代表團不受侵擾等 ; 畢竟有鑒於陸生參訪團已給予了綠軍「抗中」新型態的操作空間，而國民黨中央對此操作模式亦無應對之能耐，蔣市府勢必得進行更細緻的變數掌控，才不至於其中環節有閃失而衝擊到蔣的政治能量。反之，蔣若能在雙城論壇中穩住局面，除能量加碼外，也有機會防堵陸生參訪團給予綠軍操作的破口，更能予國民黨中央起示範效果，讓其更積極針對兩岸議題建構新的操作模式。最後這道檻，則是藍軍最孚眾望、2028最可能接班人台中市長盧秀燕對兩岸的立場及態度，及她是否敢勇於表態。畢竟針對這次陸生團來台所引發的藍綠較勁，盧只低調說「針對中央事務、地方政府不宜超越」，雖是中規中矩、四平八穩的發言，作為地方父母官或許適切，但作為有意問鼎大位的藍軍共主，便少了些藉機反轉不利情勢的雄心與氣魄 ; 即便盧可能認為要競逐大位也是兩年以後的事，沒必要這麼早對兩岸議題表態，但問題是，現今兩岸議題是國民黨弱點，綠軍「抗中」就足以制約國民黨，黨中央無力破解，最具冠軍相的盧當然得一肩扛起，豈有迴避本錢？是以，盧若有企圖心當然應及早對兩岸議題有其論述，不管是試水也好，或是逐步建構自己具宏觀的兩岸政策也罷，哪還能等兩年之後再開始規劃？弱勢若不及早防堵，或許到那時，綠軍論述已鋪天蓋地、風行草偃將藍軍逼到懸崖邊 ; 基於此，盧若能提早在兩岸議題上漸次著墨，主導議題設定，便有機會激活國民黨的兩岸論述，在馬英九、蔣萬安所開闢的議題路徑上分進合擊，逆勢突圍。●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com