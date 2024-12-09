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▲在周杰倫昨（8）日晚間的「嘉年華」演唱會上，山下智久驚喜現身大聲告白，掀起粉絲暴動。（圖／民眾提供）

周杰倫在昨（8）日舉辦「嘉年華」巡迴演唱會台北場的最終站，吸引不少網紅、藝人大咖到場，其中日本男偶像山下智久也現身觀眾席，更對周杰倫高喊「I love you」，讓女粉絲為之瘋狂，不過也讓網友好奇山下智久和周董之間的關係，為何能親臨演唱會，還坐在VIP席，沒想到山下智久表示自己只是周董的鐵粉，讓粉絲都相當訝異。據悉，山下智久雖然沒有和周杰倫有過合作，不過卻時常聽他的歌，也非常喜歡周杰倫，因此這次也特意前往周董演唱會，更對周杰倫大聲告白：「I love you！」更嗨喊「謝謝你的邀請，我很高興、很興奮來看演出！」讓周董相當高興，不斷誇讚山下智久非常帥氣。而《NOWnews今日新聞》致電經紀公司，杰威爾稍早也回應表示：「雙方沒有合作過，單純是因為山下智久私下很欣賞周杰倫，來看演唱會如同他講的那段英文告白（I love you）。」事實上，山下智久昨晚一現身，就掀起粉絲暴動，更不斷驚呼周董的超狂人脈，紛紛熱議：「昨天不是還在日本工作嗎？」也有人猜測，「該不會最終場嘉賓是山下智久吧？」、「山下智久會上台合唱嗎？拜託周董一定要跟他多聊幾句！」不過山下智久最後並沒有在該場演出開金嗓，但能親眼目睹男神降臨，仍讓粉絲心滿意足。