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▲「奶茶、肉燥飯、鴨肉飯」為中獎率最高品項，堪稱外送界「發財三寶」。（圖／官方提供）

▲Uber今（9）日宣布推出「純電舒適優步」乘車新選項。（圖／官方提供）

今年發票中了幾張？foodpanda 透過後台分享 2023 年至 2024 年總計開出超過 120 萬張中獎發票，總中獎金額已經超過 2.5 億元。其中財神爺最經常到訪城市為「桃園市」，榮登最容易中獎的縣市，而「奶茶、肉燥飯、鴨肉飯」為中獎率最高品項，堪稱外送界「發財三寶」。而Uber 今（9）日則宣布加入純電動車7大城市上線，合作車款包括 Mercedes-Benz EQB、Luxgen N7、Porsche Taycan、Tesla Model 3、BMW i4 eDrive40 等新車型。發票中獎能讓人有驚喜的幸福感，外送平台foodpanda順勢在年底盤點了最容易中發票的地區，特別的是，人口密集且單量相對較多的雙北財神爺沒有經常來走動，從 foodpanda 後台數據顯示，全台中獎率較高的縣市分別為「桃園、高雄、台中」三大中獎福地。📍桃園：消費者愛訂的招財美食中包括奶茶三兄弟、珍珠奶茶與蚵仔麵線。📍高雄：幸運美食則是肉燥飯、鮮奶茶與肉圓。📍台中：則是靠鴨肉飯、薯條與鍋貼帶來中獎小確幸📍週日：中獎率高達 40 % ，大家面對 Blue Monday 都想對自己更好一點。📍週三小周末：正好適逢 foodpanda 超級會員日，大家更愛訂餐享受優惠，中獎率也直衝 35%。📍凌晨 12 點至 2 點：另外也觀察到 24 小時內，凌晨 12 點至 2 點也是訂餐發票中獎的高峰時段。Uber則持續跟上減碳與永續趨勢，今（9）日宣布與合作車隊推出「純電舒適優步」乘車新選項，乘客可以選擇零排放的電動車，即日起搶先於台北、桃園、新竹、台中、彰化、台南、高雄 7 大城市上線，未來將陸續開放其他城市上線。Uber App 上適用的乘客今起至 2025 年 1 月 31 日止，使用 Uber App 預約「純電舒適優步」行程，即可享有兩趟 8 折的乘車優惠，單趟車資最高可折抵新台幣 100 元。全新「純電舒適優步」乘車選項，合作車款多為暢銷新款、後座空間比傳統轎車更加寬敞的純電動車，包括 Mercedes-Benz EQB、Luxgen N7、Porsche Taycan、Tesla Model 3、BMW i4 eDrive40 等兼具舒適與環保效能的車型。