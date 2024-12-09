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屏東高樹鄉1架輕航機今早起飛不久後，撞到飛行場內圍牆墜落。機上呂姓教練受輕傷，莊姓乘客有腦出血等傷勢。警方已通報國家運輸安全調查委員會後續調查。消防局指出，輕航機事故發生在早上近11時，屏東縣政府消防局出動鹽埔、瑪家、高樹分隊、特搜及第一大隊，共計6車13人前往救援，11時許將2名傷者救出，並送往屏東基督教醫院醫治。屏東縣政府警察局里港分局第一組組長謝忠銘接受媒體聯訪表示，輕航機由高樹鄉賽嘉皆豪輕航機飛行場起飛，52歲呂姓男教練帶飛56歲莊姓女乘客，起飛後不久不明原因撞到飛行場內圍牆墜落，機內2人受傷送醫，未造成第3人傷亡，分局已通報國家運輸安全調查委員會，將協助相關單位進行後續調查。屏基急診室主任王建銘表示，莊姓乘客腦震盪、腦出血、顱骨骨折，及右大腿骨折，呂姓教練傷勢較為輕微，右顏面、右小腿擦挫傷，兩人皆意識清楚、生命徵象穩定，持續在急診室檢查、治療中。由於莊姓乘客為高雄人，將轉往高雄榮民總醫院，方便家人就近照顧。高樹鄉皆豪輕航機飛行場今年8月曾發生1起飛行體驗意外，當時輕航機因機械故障動力不足，迫降於大路觀段檳榔園，教練與乘客皆自行脫困、僅受擦傷。（編輯：李亨山）1131209