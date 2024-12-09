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8日晚間，台中市大雅夜市發生鬥毆糾紛，14歲李姓國三生與15歲張姓少年、廖姓少年，因先前發生過嫌隙，雙方在夜市裡遇到，進而爆發口角，未料，李姓少年竟直接打電話給父親，李父帶了多人前來助陣，竟當街對廖姓少年拳打腳踢，讓附近民眾都傻眼。警方獲報後趕抵，將現場所有人帶回偵訊，訊後將李父及3名成年男子，依聚眾鬥毆、傷害罪函請台中地檢署偵辦；李姓少年函請台中地方法院少年法庭審理。據了解，張姓少年先前不滿李姓少年踢他機車，雙方因此爆發爭執，昨天晚間於大雅夜市，雙方狹路相逢，李男直接打給父親撂人來，幾名成年人對張男及廖男大打出手，當街毆打腳踢2人，導致廖姓少年頭部擦挫傷。大雅分局獲報，立即派遣快打警力到場處置。在場涉案人員通通被帶回，警訊後，主嫌李父等3人被依法送辦，另外還有其他2名共犯，專案小組也已掌握身分，李姓少年則函請台中地方法院少年法庭審理。事件發生後，警方也依規定通報校方，進行兒少保護通報及校外生活輔導會後續處置。警方也呼籲，如有私人糾紛應詢法律正當管道解決，對於任何形式之暴力行為絕對從速從嚴究辦，依法嚴懲，以維護社會秩序。