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▲以台灣來說，地理位置越偏東南方，曙光及日出時刻也會略早，但除了經緯度外，海拔高度也是重要因素。（圖／台北市立天文館提供）

▲在日出或日落瞬間，有時會出現僅持續一、兩秒，短暫而奇幻的「綠閃光」特殊大氣折射現象。（圖／台北市立天文館提供）

2024年很快來到尾聲，全球馬上要迎接2025年的到來，為了讓民眾能掌握元旦各地第一道曙光與日出的精確時刻，，而2025年首道曙光，將出現在花蓮縣柏南山。台北市立天文館研究組技佐許晉翊說明，在天文計算上，：指太陽中心點在地平線下6度，地平線與地面景物已可清晰看見的時刻：指太陽中心點在地平線下12度，天空與海洋的分界可隱約辨識的時刻。：指太陽中心點在地平線下18度，天空中的6等星開始受到光害的影響而消失的時刻。許晉翊指出，在生活經驗中，，因為天空明亮、景物可見，非常適合拍照與欣賞；若想體驗星光消失與天空漸亮的過程，就要參考天文曙光時間，提早開始欣賞。以台灣來說，地理位置越偏東南方，曙光及日出時刻也會略早，但除了經緯度外，海拔高度也是重要因素，只要根據計算，2025年全國第一道「民用曙光」在，最早日出也在柏南山，出現在上午6時28分14秒。若在平地觀賞，，離島則為蘭嶼，時間為上午6時29分33秒。許晉翊說明，元旦的日出方位大約在東南東方，，在日出或日落瞬間，有時會出現僅持續一、兩秒，短暫而奇幻的「綠閃光」特殊大氣折射現象，非常值得觀察。