2024年很快來到尾聲，全球馬上要迎接2025年的到來，為了讓民眾能掌握元旦各地第一道曙光與日出的精確時刻，台北市立天文館今年持續推出「2025年元旦曙光地圖」，只要輸入關鍵字，系統便能透過經緯度算出全台的日出和曙光時間，而2025年首道曙光，將出現在花蓮縣柏南山。
台北市立天文館研究組技佐許晉翊說明，在天文計算上，日出是指太陽上緣接觸地平面的時刻，而曙光時刻則依照應用範圍不同，分為「天文曙光、航海曙光、民用曙光」等3種定義。
🟡曙光分類
📍民用曙光：指太陽中心點在地平線下6度，地平線與地面景物已可清晰看見的時刻。
📍航海曙光：指太陽中心點在地平線下12度，天空與海洋的分界可隱約辨識的時刻。
📍天文曙光：指太陽中心點在地平線下18度，天空中的6等星開始受到光害的影響而消失的時刻。
許晉翊指出，在生活經驗中，最常用於「追曙光」的是「民用曙光時間」，因為天空明亮、景物可見，非常適合拍照與欣賞；若想體驗星光消失與天空漸亮的過程，就要參考天文曙光時間，提早開始欣賞。
以台灣來說，地理位置越偏東南方，曙光及日出時刻也會略早，但除了經緯度外，海拔高度也是重要因素，只要每高出海平面100公尺，曙光和日出就會提早約1分半鐘，海拔1000公尺會提早約6分半鐘，海拔4000公尺的高山則提早約11分半鐘。
根據計算，2025年全國第一道「民用曙光」在海拔3443公尺的「花蓮縣柏南山」，時間是清晨6時3分47秒，最早日出也在柏南山，出現在上午6時28分14秒。
若在平地觀賞，台灣本島最早日出地點是鵝鑾鼻燈塔，時間是上午6時34分24秒，離島則為蘭嶼，時間為上午6時29分33秒。
許晉翊說明，元旦的日出方位大約在東南東方，追曙光、賞日出時可選擇在這個方向上，地平線開闊無遮蔽的地點，在日出或日落瞬間，有時會出現僅持續一、兩秒，短暫而奇幻的「綠閃光」特殊大氣折射現象，非常值得觀察。
我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡曙光分類
📍民用曙光：指太陽中心點在地平線下6度，地平線與地面景物已可清晰看見的時刻。
📍航海曙光：指太陽中心點在地平線下12度，天空與海洋的分界可隱約辨識的時刻。
📍天文曙光：指太陽中心點在地平線下18度，天空中的6等星開始受到光害的影響而消失的時刻。
許晉翊指出，在生活經驗中，最常用於「追曙光」的是「民用曙光時間」，因為天空明亮、景物可見，非常適合拍照與欣賞；若想體驗星光消失與天空漸亮的過程，就要參考天文曙光時間，提早開始欣賞。
以台灣來說，地理位置越偏東南方，曙光及日出時刻也會略早，但除了經緯度外，海拔高度也是重要因素，只要每高出海平面100公尺，曙光和日出就會提早約1分半鐘，海拔1000公尺會提早約6分半鐘，海拔4000公尺的高山則提早約11分半鐘。
根據計算，2025年全國第一道「民用曙光」在海拔3443公尺的「花蓮縣柏南山」，時間是清晨6時3分47秒，最早日出也在柏南山，出現在上午6時28分14秒。
若在平地觀賞，台灣本島最早日出地點是鵝鑾鼻燈塔，時間是上午6時34分24秒，離島則為蘭嶼，時間為上午6時29分33秒。
許晉翊說明，元旦的日出方位大約在東南東方，追曙光、賞日出時可選擇在這個方向上，地平線開闊無遮蔽的地點，在日出或日落瞬間，有時會出現僅持續一、兩秒，短暫而奇幻的「綠閃光」特殊大氣折射現象，非常值得觀察。