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▲「張小白」睡醒後在被窩裡醒來，略帶憂傷神情的回眸，模樣竟像極了家喻戶曉的名畫《戴珍珠耳環的少女》。（圖／翻攝自小紅書＠無意義冰鎮熱可可）

▲▼不少飼主也輪番分享自家愛貓扮裝照，有斯芬克斯貓戴頭巾，一秒變「西海岸匪幫」，也有白貓裝扮成《白蛇傳》中的白娘子，散發出仙氣。（圖／翻攝自小紅書）

中國雲南省一隻米克斯貓「張小白」天生個性就高冷，某天在被窩睡醒後，蓋著棉被起身回眸的模樣，竟像極了世界經典名畫《戴珍珠耳環的少女》，搭配鬱鬱寡歡的神情更有戲，照片曝光後立即吸引超過6.8萬人按讚，也有不少飼主輪番分享自家貓咪角色扮演的萌照。小紅書網友「@無意義冰鎮熱可可」日前發文分享，她因為天氣冷給愛貓「張小白」蓋棉被，「張小白」睡醒後在被窩裡醒來，略帶憂傷神情的回眸，模樣竟像極了家喻戶曉的名畫《戴珍珠耳環的少女》，是約翰尼斯·維梅爾（Johannes Vermeer）於約西元1665年的作品，照片曝光後立即引起熱議。不少飼主也輪番分享自家愛貓扮裝照，有「杜拜土豪」、「《白蛇傳》白娘子」、「肚皮舞者」等，還有一隻斯芬克斯貓戴頭巾，一秒變「西海岸匪幫」，畫面相當可愛又逗趣。該篇貼文吸引超過6.8萬人按讚，眾人紛紛被萌翻直呼「沒有牠的眼神可能沒辦法那麼像」、「確實是貓版《戴珍珠耳環的少女》」、「剛睡醒的眼神真適合演繹」、「太優雅了，超漂亮的」。