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▲林岱樺在會議上強調，要求經濟部必須嚴肅面對，還給民眾土地正義。（圖／立委林岱樺辦公室提供）

林園區中汕段約11公頃土地，因早期開發未能納入林園產業園區，且土地的使用上本就受法規和環境上嚴苛限制，當地民眾數十年來苦不堪言。立委林岱樺今（9）日邀集各部會與市府會勘，要求政府還給民眾土地正義，比照五福里13鄰到17鄰的協議價購案例，將這批土地納入產業園區規劃。經濟部次長何晉滄也當場承諾重新蒐集資訊，往納入林園產業園區方向評估。林岱樺也在會議上做出結論，由經濟部園區管理局擔任單一窗口，加速推動園區報編。園區管理局表示，將盡快可行性評估，納入周遭綠籬與道路計畫範圍。水利署表示當地地勢較高，幾次風災較少淹水，不需興建堤防就可開發。國營事業管理司也將協調中油及下游產業，彙整產業用地需求，提供開發園區參考。現場出席的市府各局處，也表示將配合中央計畫辦理。林岱樺在會議上強調，如果人民的問題沒辦法解決，就沒有政治人物存在的必要。當這裡土地因為石化工業開發而受影響，60年來都難以從事農業，經濟部必須嚴肅面對，用產業園區開發的政策工具，還給民眾土地正義。在現場考察時，當地蕭先生表示1988年中油漏油事件，第一線被污染的就是這塊11公頃的土地，但多年來卻沒有改善，民眾想要申請個案變更也被阻擋，強調這是有急迫性的案件。地主葉先生表示，這裡比大林蒲更痛苦，希望設立單一窗口加速處理。中汕里黃國發里長也接著說，現在當地很難養魚，香蕉也種不起來，人民非常痛苦。先前北汕二路淹水問題，就是靠林委員爭取上億元經費，擴大箱涵與排水。感謝立委林岱樺以更大的魄力協調部會，希望將這11公頃土地開發為產業園區。