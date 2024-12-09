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▲阿信與林俊傑在11月演唱會中，合唱〈不為誰而作的歌〉。（圖／翻攝抖音）

▲阿滴遭大批五迷出征，稍早發出道歉聲明。（圖／翻攝IG@rayduenglish）

五月天主唱阿信11月在上海舉辦演唱會，當天邀請來JJ林俊傑當嘉賓，雙方合唱〈不為誰而作的歌〉，結果阿信在副歌時，賣力使出「怒音唱法」卻被網友戲稱「阿信唱到一半生氣了」，影片在抖音上瘋傳。而網紅博恩在KTV模仿阿信唱腔，被阿滴拍下來發上IG，卻引發大批五月天歌迷不滿怒出征。阿信與林俊傑在11月演唱會中，合唱〈不為誰而作的歌〉的片段被許多粉絲側錄下放上網，結果副歌階段JJ林俊傑唱得相當寫意，而阿信則使出招牌怒音唱法，情緒轉折卻被網友戲稱「阿信為什麼突然生氣了」，成為爆紅片段。網紅阿滴昨（8）日在IG發出限時動態，與博恩、peeta葛格等名人前往唱KTV，影片中博恩在唱〈不為誰而作的歌〉，甚至還在副歌時模仿阿信怒音唱法，現場瞬間爆出歡笑聲，阿滴也附註「沒想到片段曝光後，一票五月天粉絲感到相當不滿，認為阿滴一行人在霸凌、消遣阿信，紛紛在阿滴IG貼文留言處出征，「公眾人物能這樣霸凌別人？不用道歉嗎」、「作為公眾人物公開網暴開其他公眾人物的玩笑有點不妥，希望以後可以謹言慎行」、「可以跟阿信道歉嗎」。對此，阿滴今（9）日稍早也在IG發出道歉聲明，「我昨天發限動說『重現阿信忽然生氣』的確有不妥的地方，我很抱歉，也許當下只覺得是在模仿，但也不該發文拿別人開玩笑，除了道歉之外，我也會更注意自己以後的發言。」