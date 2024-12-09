我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全家便利商店推出雙12咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲美廉社APP開放寄杯功能，推出咖啡買5送5優惠。（圖／業者提供）

▲7-11線上寄杯發動雙12優惠。（圖／業者提供）

「雙11」沒買夠，「雙12」繼續補貨！全家便利商店公布今年雙12咖啡優惠，包括大杯熱卡布奇諾12杯500元、中杯單品美式12杯600元等；7-11則已搶先開跑，APP線上寄杯大杯美式46杯1212元；美廉社APP近日開放寄杯功能，現也推出咖啡買5送5好康。迎接雙12購物節，全家明（10）日上午10:00至12月12日限時3天，全家APP推出咖啡、私品茶寄杯優惠，包括中杯單品美式12杯600元、中杯單品拿鐵12杯660元、大杯熱卡布奇諾12杯500元、私品茶65元系列12杯479元，每會員限購2組，兌換期限至2025年2月28日。◾中杯單品美式12杯600元，6.3折（原價80元、特價50元）◾中杯單品拿鐵12杯660元，6.1折（原價90元、特價55元）◾大杯熱卡布奇諾12杯500元，6.9折（原價60元、特價42元）◾私品茶65元系列12杯479元，6.1折（原價65元、特價40元）美廉社APP「隨買隨取」寄杯服務上線，即日起至12月10日期間限定，大杯美式、拿鐵同品項買5送5，線上寄杯可跨店分批領取。此外，若是首次下載美廉社APP再加碼，成功完成註冊會員就送中杯美式商品優惠券1張，送完為止。◾大杯美式46杯1212元，5.9折（原價45元、特價26元）◾大杯拿鐵32杯1212元，6.9折（原價55元、特價38元）◾大杯厚乳拿鐵28杯1212元，6.7折（原價65元、特價43元）◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶30杯1212元，6.7折（原價60元、特價40元）◾純奶茶／純奶青38杯1212元，6.4折（原價50元、特價32元）◾中杯精品拿鐵／精品美式20杯1212元，6.7折（原價90元、特價61元）