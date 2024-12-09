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台北股市今（9）日終場上漲79.98點或0.34%，收在23273.25點，日K連3黑，5日線失而復得，成交量為3532.05億元；其中三大法人合計買超52.81億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資「連6買」買超42.05億元；投信結束連3賣「由賣轉買」，今日買超13.26億元；自營商（自行買賣）結束連5買「由買轉賣」賣超2.5億元，合計三大法人買超52.81億元。美國11月就業數據優於預期，提高市場對於聯準會12月降息一碼的機率，激勵美股四大指數上週五（6日）多數走高，其中Meta與亞馬遜也創下歷史新高，也帶動台北股市今（9）日開盤上漲94.52點、來到23287.79點，盤中最高一度來到23325.99點，不過接近午盤遇到賣壓襲擊，回測平盤，最低來到23172.22點，尾盤買單挹注下，終場上漲79.98點或0.34%，收在23273.25點，日K連3黑，5日線失而復得，成交量為3532.05億元。雖然大盤收在紅盤，但中小型股卻賣壓甚重，櫃買指數開高走低，最高一度來到262.28點，隨後跳水翻黑，最低一度來到259.85點，終場下跌1.05點或0.4%，收在260.47點，日K連2黑，並且失守5日線，成交量為990.53億元。權值股漲多跌少，台積電以1070元開出、上漲5元，最高一度來到1075元，雖然一度回測平盤價1065元，不過最後一盤爆出5291張買單，拉抬股價終場上漲10元或0.94%，收在今日最高價1075元，5日線失而復得，挹注大盤指數就有79點，也就是說今日台股的漲點都是來自於台積電。也同步帶動半導體股走高，類股指數上漲0.8%，位居漲幅排行第三名，錼創科技-KY創上漲逾5%，晶心科、世芯-KY上漲逾4%，弘塑、力旺、聯電上漲逾1%；也同步帶動設備股的走高，洋基工程亮燈漲停、來到368.5元，天虹上漲逾8%，易發上漲逾6%，聖暉*上漲逾3%。鴻海開高走低，以198.5元開出、上漲0.5元，盤中最高一度來到199元，不過隨後翻黑，最低一度來到196元，最後一盤爆出4507張賣單，終場收在最低價195元、下跌3元或1.52%，日K連3黑，並且失守半年線，拖累大盤指數就有13點。聯發科以1320元開出、上漲15元，雖然盤中一度翻黑來到1300元，不過在買單挹注下成功翻紅，終場上漲20元或1.53%，收在1325元，日K結束連2黑，並且站上5日線，挹注大盤指數就有10點。也同步帶動IC設計族群的表現，巨有科技、安國亮燈漲停，沛亨上漲逾8%，神盾、安格上漲逾6%，芯鼎上漲逾5%，晶心科、九齊、世芯-KY、世紀、久昌上漲逾4%。今日個股成交量排行榜前五名為：陽明、長榮航、華航、神達、仁寶；個股成交值排行榜前五名為：台積電、陽明、緯穎、世芯-KY、長榮。