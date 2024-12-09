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中職會長蔡其昌於網路節目中指出，台灣職棒市場潛力驚人，自己很贊成第二顆大巨蛋蓋在台中。台中市長盧秀燕回應表示，自己有信心帶給市民驚喜，卸任前公布大巨蛋地點，至於要BOT、ROT或民間自提，都可以考慮。中華職棒會長蔡其昌於網路節目《下班瀚你聊》中表示，目前台灣最大規模的洲際棒球場及澄清湖棒球場僅能容納2萬人，大巨蛋4萬人的容量證實市場需求強勁，有助提升職棒整體營收。台灣有實力再蓋一座大巨蛋。蔡其昌強調，台北大巨蛋為職棒帶來可觀收益，連票房最差的球隊進駐都能獲利。他分析，目前台灣最大規模的洲際棒球場及澄清湖棒球場僅能容納2萬人，而大巨蛋4萬人的容量證實市場需求強勁，有助提升職棒整體營收。大巨蛋若蓋在新北，會分掉台北市場；中南部夏天熱，若有巨蛋，觀眾更有意願進場看球，看來看去台中最適合，棒協理事長辜仲諒也曾回應「台中很適合」。民進黨市議員江肇國、國民黨張瀞分今（9）日都針對台中是否蓋大巨蛋一事，提出質詢。市長盧秀燕表示，6年前自己上任時，台中沒有萬人以上場館，她承諾給一個巨蛋，目前正在興建中，但時代一直在改變，中部8縣市需要一顆能打棒球的大巨蛋，不僅有觀光旅遊的經濟價值，對城市行銷更大有幫助。她認為時間還有餘裕，加上有之前巨蛋的經驗，額外幫台中再做一個大巨蛋，對她而言游刃有餘。她透露該案已經進行一段時間，目前市府正在盤點土地，等找到用地、交通需求都符合的場地就會公布，至於將由市府自己出錢蓋，還是採 BOT、ROT或民間自提，這些方案都可以考慮。