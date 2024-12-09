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星宇航空於近日正式取得國際航空運輸協會鋰電池運輸（IATA CEIV Lithium Batteries）認證，成為台灣首家且目前唯一獲得此認證的航空公司。星宇航空執行長翟健華表示，星宇航空秉持「Safety Is Our Attitude」理念，遵循業界最高標準處理貨物，並致力於為客戶提供安全且準時的高品質運輸服務。此次通過鋰電池運輸（IATA CEIV Lithium Batteries）認證代表星宇航空作業程序與人員專業度獲得國際認可，未來將持續把關並優化作業程序，提供更高效、安全的貨運服務，確保每項貨物都能安全抵達目的地。鋰電池作為現代科技產品的重要組成部分，廣泛應用於各類電子產品，由於鋰電池具備高能量密度，若處理不當可能對航空貨運安全構成風險。隨著全球電商貿易的快速發展，鋰電池貨運量顯著增加，其運輸安全的國際要求也日益嚴格。鋰電池運輸（IATA CEIV Lithium Batteries）認證為業界確立通用的基礎標準，致力於加強各航空公司鋰電池運送品質。星宇航空遵循IATA危險物品規則(IATA DGR)及IATA電池運輸規則(BSR)制定作業程序，透過專業人員培訓、要求貨主正確申報、堅固包裝、加強X光安檢等措施，確保符合安全程序與作業標準，以降低鋰電池運輸風險，提供客戶最安全之運輸服務。星宇航空目前以客機機腹載貨表現穩健，並持續佈局貨運市場以滿足強勁的空運進出口需求，已訂購之5架A350F貨機，預計將於2027年開始交機。未來，星宇航空亦將同步積極拓展貨運市場，持續優化作業程序與技術應用，為客戶與合作夥伴提供專業、多元且安心的運送服務。