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▲Rosé透露長過帶狀皰疹（皮蛇）跟憂鬱症（下圖）。（圖／집대성 YouTube）

▲師兄大聲情緒價值給滿，安慰Rosé被讚爆。（圖／집대성 YouTube）

BLACKPINK成員Rosé發行首張個人專輯《rosie》，並到師兄BIGBANG成員大聲的YouTube頻道《家大聲》宣傳，2人黃湯下肚話匣子大開，Rosé就公開曾長過帶狀皰疹（皮蛇）、得憂鬱症，大聲先是調侃她：「得大獎已經很困難了，還得了帶狀皰疹？」隨後秒安慰：「這很正常，就像感冒一樣，有黑暗才會有光明呀！」情緒價值給滿，相當暖心。大聲自稱內向I人，是為了工作，螢幕上才看起來活力四射、充滿幹勁，讓Rosé大為吃驚，2人邊喝酒邊聊天，她表示喝醉後就會打掃家裡，特殊的酒醉舉止笑翻大聲。因為幾杯黃湯下肚，Rosé決定首度公開得過帶狀皰疹，這些都沒在新歌裡提到過，此時換大聲震驚不已：「得大獎已經很困難了，還得了帶狀皰疹？」讓Rosé哭笑不得：「你不要這樣！」大聲想以輕鬆的態度跟Rosé聊她的小故事，直言：「帶狀皰疹其實真的非常痛苦！」Rosé打開心房的說道，是在疫情期間得帶狀皰疹，「因為擔心如果有一天，沒有人再找我們BLACKPINK了，那怎麼辦？我們現在好不容易成功做到一些事情，如果再也沒有人要找我們了，我們還能靠什麼生活？啊這就是煩惱的來源啊！」Rosé坦言16歲就開始為了當歌手努力，如果到了這把年紀卻失去工作，「我的職業生涯就結束了！」大聲就問：「就因為這種壓力得了帶狀皰疹的？」Rosé害羞道：「很好笑對吧？」大聲就分享自己也曾因為壓力過大而營養失調，身為BIGBANG主唱的他喉嚨卻出狀況，「聲音出不來怎麼辦？我要靠什麼維生？我也不會主持，上不了節目也做不了直播，我甚至還想過要不要試著用手語來表演有趣的東西...真的！我連在家都沒辦法運動耶，太鬱悶的我只好每天出門散步，看到別人都會想說『那些人應該都很幸福吧，而我卻有這種煩惱』，就這樣過了好幾個月」。大聲成功化解Rosé的不安並逗樂她，Rosé才又表示曾得過憂鬱症，大聲再度安慰她「這很正常」，Rosé就自信的說這就像感冒一樣，大聲就情緒價值給滿滿，並用浮誇的動作回應她：「沒有錯！有夜晚的存在才有白天啊，有黑暗才會有光明啊！」2人就自嘲：「我們的話題怎麼突然聊得這麼深度了啦！」網友看完後，很是心疼Rosé、大聲的辛苦過去，該影片也創下300多萬高瀏覽。