知名作家瓊瑤上週三（4日）驚傳離世，享年86歲，瓊瑤一生創作無數，著作超過60部經典小說，不少作品都被改編成電視劇、電影，捧紅了相當多大咖明星，最知名的《還珠格格》更被多次翻拍成電視劇，據了解，粗估留下超過40億台幣版權費。而隨著瓊瑤離開人世，粉絲也搶著收藏經典著作，根據博客來統計，近期銷量激增10倍，其中又以《窗外》最多人搶買。
瓊瑤辭世的消息傳出後，其經典作品再度受到廣大書迷的熱烈關注，根據博客來銷售觀察，多部瓊瑤作品銷售量迅速攀升，相關關鍵字搜索熱度也大幅提升，呈現跨世代的懷念潮。瓊瑤辭世公佈後立即受到讀者關注，其中以《瓊瑤經典作品全集：窗外（限量燙銀流水編號創作60周年紀念典藏電影劇照書衣精裝版，國際巨星林青霞驚豔世人首次主演經典長片））》，銷量最為突出，銷量激增超過10倍。
根據博客來銷售觀察，發現瓊瑤的讀者群以女性為主，占比約男性的兩倍，且年齡層集中於40歲以上，為消費主力。然而，針對《窗外》這一特別版本，因使用經典電影劇照封面，吸引了更多男性讀者購買，使得性別比例達到一比一，但年齡層仍以40歲以上居多，顯示瓊瑤作品的影響力深厚且跨世代。
瓊瑤過世的消息一出，讓讀者第一時間搶著收藏的作品為《瓊瑤經典作品全集：窗外（限量燙銀流水編號創作60周年紀念典藏電影劇照書衣精裝版，國際巨星林青霞驚豔世人首次主演經典長片）》，以及《瓊瑤經典作品全集》2~4，套書各自包含《望夫崖》、《青青河邊草》、《還珠格格》等口碑連續劇的原著小說。
此外，瓊瑤原先計劃改版其自傳《我的故事》，但由於突發的消息，該改版未能及時完成。然而，出版社將會再版2018年版本的《我的故事》。讓更多讀者能回顧瓊瑤一生的心路歷程。博客來從即日起上線羅曼史展，特設瓊瑤重要作品區，以紀念瓊瑤對華文愛情文學的深遠貢獻。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據博客來銷售觀察，發現瓊瑤的讀者群以女性為主，占比約男性的兩倍，且年齡層集中於40歲以上，為消費主力。然而，針對《窗外》這一特別版本，因使用經典電影劇照封面，吸引了更多男性讀者購買，使得性別比例達到一比一，但年齡層仍以40歲以上居多，顯示瓊瑤作品的影響力深厚且跨世代。
瓊瑤過世的消息一出，讓讀者第一時間搶著收藏的作品為《瓊瑤經典作品全集：窗外（限量燙銀流水編號創作60周年紀念典藏電影劇照書衣精裝版，國際巨星林青霞驚豔世人首次主演經典長片）》，以及《瓊瑤經典作品全集》2~4，套書各自包含《望夫崖》、《青青河邊草》、《還珠格格》等口碑連續劇的原著小說。
此外，瓊瑤原先計劃改版其自傳《我的故事》，但由於突發的消息，該改版未能及時完成。然而，出版社將會再版2018年版本的《我的故事》。讓更多讀者能回顧瓊瑤一生的心路歷程。博客來從即日起上線羅曼史展，特設瓊瑤重要作品區，以紀念瓊瑤對華文愛情文學的深遠貢獻。