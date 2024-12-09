我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳明珠（左起）、Lulu、黃偉晉出席《2025超級巨星紅白藝能大賞》 主持人亮相記者會。（圖／記者嚴俊強拍攝）

▲黃偉晉上次主持《2024紅白藝能大賞》引發爭議，這次再捲土重來，希望能好好做好。（圖／記者嚴俊強拍攝）

節目《娛樂百分百》今（9）日驚傳即將在年底收攤，八大電視台火速澄清，節目只是在推陳出新，都還是正常錄影，有消息指出，主持人黃偉晉在換了新東家後主持費調漲，對此，黃偉晉和陳明珠、黃路梓茵（Lulu）出席《2025超級巨星紅白藝能大賞》 主持人亮相記者會被問及此事，坦言自己沒有要請辭，節目也沒有要收攤，同時強調主持費不會因為換經紀公司調漲。《娛樂百分百》被週刊爆料，因為收視率下滑，跌破0.2％面臨經營瓶頸，加上主持人黃偉晉疑似調高主持費，讓節目難以支撐，將在12月底熄燈，對此，電視台火速打臉，表示目前還有新內容在製作中，停播並非事實，下週他們還要進棚主持，而黃偉晉因換經紀公司，主持費漲價也是子虛烏有，指他們雙方合作愉快，黃偉晉也沒有提出漲價要求。黃偉晉今（9）日被問到相關問題，強調《娛樂百分百》沒有要收攤，他也沒有要請辭主持棒，「先前節目還出國在外景玩到哭，下星期還要錄影。」近來換新東家的他也強調，自己的主持費沒有任何調漲，連這次主持《紅白大賞》也是一樣價格，笑說這份工作很吃力不討好，自己去年被罵很慘，本來想說多點錢能補償心靈，沒想到還是一樣少，「是真的完全沒有漲。」黃偉晉今年1月主持《2024紅白藝能大賞》，在訪問韓國女團LE SSERAFIM時，想提醒對方吃杯子裡下方的地瓜球，卻脫口：「好想要插她們下面的地瓜球。」當時一旁的莎莎也立刻糾正：「偉晉，我聽到囉，你這話不對喔！」疑似開黃腔的橋段讓他被大批網友炎上，他回憶這場爭議，坦言自己當下其實沒有那個意思，告白LE SSERAFIM是他很喜歡的女團，「我不可能做這種自殺行為，毀了自已的事業。」這次再捲土重來，他也正向表示：「哪裡跌倒哪裡爬起來。」