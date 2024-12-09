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台北股市今（9）日終場上漲79.98點或0.34%，收在23273.25點，日K連3黑，5日線失而復得，成交量為3532.05億元，其中航運股表現剽悍，類股指數大漲逾3%，位居漲幅排行冠軍。今日盤面資金聚焦在航運股，類股指數大漲逾3%，位居漲幅排行冠軍。根據本次證交所與富時國際公司合編的「台灣指數系列」最新資訊，元大台灣50（0050）在6日公布定期審核結果，成分股將新納入陽明，刪除亞德客-KY，並預計在12月20日盤後生效。此外，候補名單則為：彰銀、長榮航、健策、新光金、萬海，也能看見航運股的身影。0050資產規模達4357億元，冠居台股ETF，其所追蹤的「臺灣50指數」是挑選臺灣證券交易所上市股票中，總市值最大的50家公司，據元大投信官網最新數據顯示，0050前十大成分股依序為：台積電57.41%、鴻海5.22%、聯發科4.33%、台達電1.92%、廣達1.8%、富邦金1.67%、中信金1.43%、國泰金1.41%、日月光投控1.21%、聯電1.14%。航運股的利多也包含運價前景，SCFI運價指數呈現連2漲，上海航交所上週五（6）公告最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI），上週上漲22.63點、至2256.46點，漲幅1.01%。針對目前運價，業者表示，目前為了規避關稅政策，部分貨主會趕在1月初出貨到墨西哥，再進入到美國，並且越接近明年1月15日美東罷工時間，由於自動化議題很難達成共識，罷工機率不小，因此貨主應會將貨逐漸移往美西，再加上農曆春節時間接近，美線貨量應該會逐周上升。也因此，貨攬業不排除船公司可能在12月下半旬調漲美東和美西線，但實際漲幅仍需待下周逐漸明朗。利多連發，激勵資金搶進航運股，類股指數上漲3.61%，位居漲幅排行冠軍。其中中櫃亮燈漲停來到35.4元，陽明逼近漲停板，上漲逾9%，長榮航、志信上漲逾5%，其中長榮航來到47.5元、再寫歷史新高價，長榮、萬海、華航、建新國際、台灣虎航、正德、台驊投控上漲逾2%。