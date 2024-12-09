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交通部自108年積極推動「機車駕訓」補助計畫，凡經完整「機車駕訓」課程後取得駕照者，每人可獲得1300元補助，今年已超過4.2萬人報名，反應相當熱烈，公路局說明，駕訓補助114年將接續辦理，有意願參加的民眾都可以就近參訓。近期更推出全新的宣導影片，希望能藉由生動有趣的內容，持續宣導「騎車上駕訓 安全不靠運」的重要性。直線穩定平衡考不過或自己訓練困難多嗎？公路局表示，為提升民眾騎乘機車上路安全，以輕快的節奏拍攝宣導影片，帶出年輕人報考機車駕照的緊張心情，希望能讓更多民眾了解機車駕訓補助計畫，也希望民眾能透過完整的駕訓課程，學習到正確的交通觀念及騎乘技巧。交通部公路局說明，112年起實施的「駕訓2.0(考取駕照後安全駕駛訓練)」補助計畫，由專業的駕訓班教練帶領學員實際上路訓練，課程內容涵蓋機車常見事故原因，如變換車道、安全車距、內輪差、停讓行人以及無號誌路口等重要項目，每人額外再補助1200元。交通部部長陳世凱表示，「根據統計，參加機車駕訓班及道路安全訓練的新手，違規風險可降低59%，事故風險降低36%。交通部將持續透推廣機車駕訓班相關計畫，邀請所有新手報名參加。」