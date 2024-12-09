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迪卡儂憑藉其位於法國白朗峰的山地運動設計總部，推出了全新冬季科研商品，基於白朗峰山谷特殊地形和氣候，打造出專攻寒冷極端環境的科研三合一羽絨外套Travel 500 (男/女款)，更推出時尚保暖商品，從底層衣到外套、從城市通勤到雪地探險，消費者都能體驗一站備齊。全新三合一羽絨外套Travel 500提供抗雷雨、抗寒、抗多變氣候三種穿法。外層防水技術具10,000mm防水等級。 可拆式羽絨填充內層選用85%羽絨及15%羽毛，具660FP的蓬鬆度，保暖又輕便。設計上針對亞洲體型打造，腰身修飾展現比例、修身下擺使羽絨衣也有輕盈感、窄肩寬使易擁腫的羽絨衣有俐落感。 女款採用「棉花糖白」，亞洲版型修身俐落，隱藏式口袋模糊腰間位置，以拉長腿部比例。男款 則有10個口袋，鑰匙、手機全在身上出門一身輕；Ripstop防撕裂材質，，可拆式連帽、可調式下擺和袖口，方便靈活調整。迪卡儂提供了冬季穿搭建議，一站式滿足城市通與到戶外冒險。冬季滑雪裝備全新，將機能和時尚結合，從頭到腳都能感受到保暖、舒適和靈活性，及風格，包含滑雪外套、底層內搭衣褲、保暖滑雪手套、美麗諾羊毛雪襪、以及滑雪護目鏡。男款滑雪外套，融合了先進技術和時尚外觀，保暖更能應對多變氣候。三大核心技術包括：保暖科技、防水透氣膜以及防水接縫貼條。為了提供消費者更加個性化和便捷的購物體驗，迪卡儂南屯店即將進行全面翻新，並推出多項創新服務與活動，將為運動愛好者帶來全新的購物體驗。