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鴻海集團今（9）日宣布，子公司揚信科技與渣打銀行完成新台幣22億元、為期2年期的綠色貸款（Green Loan）。鴻海表示，此筆綠色貸款將專用於揚信科技的高雄電池中心綠建築專案。鴻海表示，打造台灣綠色能源產業鏈的過程中，揚信科技透過此筆與渣打銀行完成新台幣22億元、2年期的綠色貸款，為員工提供友善環保工作環境，落實集團「EPS+ESG＝永續經營」的理念。高雄電池中心聚焦生產電動車離電池，有機結合清潔交通與綠色建築，也貢獻聯合國永續發展目標的SDG 11永續城市和社區以及SDG 13氣候行動指標。並將依循綠色貸款原則，和渣打銀行的綠色和永續產品框架中的各項要求，落實彼此的永續發展承諾。同時，鴻海提到，此筆綠色貸款將透過台灣建築中心推出的「生態、節能、減廢、健康（（the Ecology, Energy Saving, Waste Reduction, Health；EEWH））」的認證，或是遵循美國綠建築協會推出的「能源與環境設計先導認證（the Leadership in Energy and Environmental Design for Building Design and Construction，LEED）」，預計取得黃金級或以上的認證。