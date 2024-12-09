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台中市議會今(9)日進行總質詢，市議員黃守達、謝志忠、張玉嬿、王立任針對公園公共廁所周遭監視器以及防針孔偷拍提出質詢，議員認為公廁在公園內是相對隱蔽的場所，要求優先在公園公廁周遭加強佈建監視器。另外，為因應針孔偷拍猖獗，台中市也應比照北市訂定公共場所防針孔偷拍的相關法規，強化公共環境安全，積極防堵性影像犯罪。黃守達指出，近期屢屢傳出民眾於公廁如廁時遭偷拍的案件，但礙於事發突然，受害人要進行制止、求救，甚至需要整理儀容離開廁所去抓到偷拍行為人，過程皆面臨許多阻礙。即便可以指認，也常因為苦無證據，不了了之。就他所知，中正公園在10月以及12月皆發生有女性如廁時遭遇偷拍的案件。黃守達認為，發生於公園的刑事案件統計件數每年皆近百件，甚至涉及強制性交、猥褻的案件比例更是吃重。台中市有約千座公園，設有廁所的公園就有225座，但有設置監視器的公園僅有33座，且設置的位置也不一定涵蓋到廁所周遭。發生諸如偷拍等事件時，民眾更難以因應。建設局應該加速公園廁所周遭監視器的妥善佈建，防堵治安死角，發揮事前嚇阻、事後蒐證的功能。黃守達進一步提出，公共廁所針孔偷拍也是非常嚴重的問題，根據警察局統計數據，112年至113年11月性影像犯罪數就高達711件，數量可觀，包含違反意願拍攝、未經同意拍攝散佈等犯罪樣態。雖然其中許多是網路傳輸犯罪，但仍不乏偷拍偷錄的狀況。黃守達表示，台北市訂有「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」，要求公共場所每月至少一次偵測廁所的針孔攝影機，近期也因應「創意私房」警局廁所偷拍案，即將啟動修法。而台中市警察局雖有購置偵測儀器，卻沒有全市性的定期偵測機制。議員要求，台中市府應制定防針孔攝影的管理法規，將市府管理轄下的公共廁所納入規範內，確保民眾使用公共廁所時，有更加安全的環境。市長盧秀燕表示，這問政很有意義，市府事後會來研究，看是否以全市通用的法令或以各局處來各自規範。未來市府將會更重視、防止此狀況，進行更有效的管理。