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紐約大都會新星Juan Soto日前以15年7.65億美元（約新台幣249億元）合約刷新MLB歷史最高紀錄，但在驚人合約數字背後，高額稅率將顯著壓縮他的實際收入。根據美國聯邦與紐約州稅法，Soto實際到手金額可能僅為總額的不到一半，成為球迷熱議的焦點。美國稅制對高收入人群課徵重稅，Soto這份天價合約需面臨以下稅項，第一，聯邦個人所得稅，根據美國聯邦稅法，最高稅率為40.8%。若以最高稅率來看，從Soto的合約總額7.65億美元計算，他需支付聯邦稅約 3.12億美元（約新台幣101.6億元）；第二，紐約州與紐約市稅，紐約州與紐約市的合併個人所得稅稅率高達14.776%，這意味著，Soto需支付 1.13億美元（約新台幣36.8億元）給紐約州和紐約市。扣除以上兩項主要稅務後，Soto的淨收入僅剩約 3.4億美元（約新台幣110.8億元），僅占合約總額的 44.4%。除此之外，其他扣款項目進一步壓縮收入，Soto還需支付以下費用，包括經紀人抽成，根據球員經紀人合約，通常抽取合約金額作為佣金，若以5%計算，Soto需支付約 3825萬美元（約新台幣12.5億元）給Scott Boras。另外，由於職棒球員需要在多個州參加比賽，還需支付「運動員稅」（jock tax），金額依各州稅率計算，預估將達數百萬美元。不僅如此，Soto也必需支付FICA/醫療保險稅，預估金額約為數百萬美元，經過以上扣減後，Soto的最終淨收入可能約為合約總額的 40% 左右。儘管紐約州的高稅率讓球員收入大幅縮水，Soto仍選擇加盟大都會。原因之一是紐約的市場規模與全球影響力。紐約是全美最大的媒體市場，對球員而言，不僅能提升品牌價值，還能帶來更多商業代言與贊助機會。例如，大谷翔平在加盟洛杉磯道奇後，其商業收入迅速飆升。以2023年大谷翔平的7億美元合約為例，由於加州稅率高達13.3%，Ohtani最終實際收入僅為總額的約48%。這些數字顯示，雖然大城市的高稅率對收入構成壓力，但市場影響力與商業機會往往使頂級球員選擇留下，追求長遠發展，進一步提升自身的價值。