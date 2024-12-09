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韓國總統尹錫悅3日無預警宣布戒嚴又解嚴，輿論發酵加速韓國6大在野黨共同向國會提交總統彈劾案，然而執政黨國民力量卻在第一輪法案表決投票後離開國會議事廳，逾百名議員以「離席」方式杯葛總統尹錫悅的彈劾案表決，韓國媒體對此則以「頭版」待遇刊登這些議員的照片，呼籲選民永遠記得這些議員。韓國國會上週末表決針對總統尹錫悅的彈劾案，執政黨國民力量黨議員「集體離場」的結果最終使彈劾案流案，韓國報社《韓民族日報》週一（9）對此就以頭版最高待遇來回應此事，以《離開國會會議的105名議員姓名長相全刊出》為標題，配合紙本與PDF檔的半版刊出這些議員的彩色照片。《韓民族日報》在內文指出，現在的執政黨在國會共有108席，其中有105人在表決時選擇離席，同時還一一列出這些缺席的議員負責選區，痛斥這些國會議員。當天的國會會議先針對第一夫人金建希的特檢法案進行表決，國民力量黨議員在投完票後就離開國會議事廳，共有105人缺席總統尹錫悅的彈劾案表決，意圖杯葛總統彈劾案，而在彈劾案開始不記名投票後，惟安哲秀、金睿智等國民力量議員則留在議場投票，最終投票人數僅195人投票（即在野192席、執政3席），並未達到規定的200席人數，因此彈劾案議程被棄止。對這次大選重返執政的國民力量而言，尹錫悅被彈劾等於權力再度轉移，因此力保尹錫悅是共識，執政黨領袖韓東勳週日與總理韓悳洙進行會晤後，便稱承諾將會推進讓尹錫悅有序下台的程序，並決定每週會晤一次以上，防止國政出現空白。在野黨對此則強力批判，共同民主黨黨魁李在明稱兩人聯手行為是交換利益，「實為再次破壞憲政秩序的言論」，並批評這種行為簡直就是「換湯不換藥」的第二次內亂。