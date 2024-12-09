許多人平常洗完澡之後，總是會在身體擦上乳液來保養，而市售的乳液價格有高有低，有的專櫃甚至賣破千元，對於小資族來說，開架的平價乳液就會成為保養肌膚的好選擇。而說到平價乳液，大家都會想到凡士林、嬌生等，而根據《網路溫度計》最新分析，發現討論度最高的不是這些品牌，而是一款名為「妮維雅」乳液，售價經濟實惠，用過的民眾都給出不錯的評價。
一名網友在PTT貼文指出「如果說身體乳液，討論度最高的應該是凡士林跟妮維雅了吧？我自己是用掉不少妮維雅，因為覺得妮維雅的味道還不錯聞，所以洗完澡都會擦一下手腳，最近發現凡士林的味道也不錯，但不知道擦起來好不好用，大家都用哪一款身體乳液呢？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「妮維雅真的超好用！本來也是用凡士林，被朋友推薦妮維雅就入坑」、「凡士林還是我的最高，從大學妹用到變老妹」、「妮維雅，比較清爽，味道也比較喜歡」、「妮維雅真的超好用，皮膚滑嫩而且從沒變黑過」、「我自己是夏天擦妮維雅，比較不會曬黑，凡士林擦冬天這樣，兩款都很便宜好用」。
平價身體乳液「妮維雅」奪聲量冠軍！愛美人士最愛「嫩膚美白乳液」
《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析來看，近一年身體乳液品牌「妮維雅」奪下聲量冠軍，總討論度是所有品牌當中唯一破萬的品牌，至於第二名則是「適樂膚」；第三名才是經典且幾乎人人家中都有的「凡士林」。
根據「妮維雅」官網介紹，這個品牌早在100多年前就創造了妮維雅霜，後來陸續針對不同類型的皮膚開發出不同款式的身體乳液，包括除臭劑、防曬產品都在其中，讓不管是什麼類型的肌膚，都能夠適用妮維雅的產品。其中像是適合亞洲肌膚的「亮白嫩膚乳液」，就是能改善因為日曬造成的色差問題，且價錢也平易近人，許多愛美人士都愛用。
妮維雅開架乳液每罐不用500元！真實使用評價曝光
《NOWnews》記者也實際搜尋妮維雅乳液在各大通路的售價，像是momo購物網「密集深層修護乳液400ml」、「清新蘆薈乳液400ml」單瓶售價只要209元；許多人愛用的「亮白極致嫩膚乳液400ml」包括在康是美、屈臣氏、寶雅等通路，售價從299元至339元都有，折扣優惠不同，仍然是相當便宜又實惠。
過去YouTuber「77老大」也曾經拍片分享表示「妮維雅美白潤膚乳液可以說是小資族的美白神器，因為內含卡姆果、西印度櫻桃、甘草精華通通都含有很高的維他命C，親身使用一個多月，與其要說是整體的變白，倒不如說他是讓膚色變的更均勻，清爽度跟吸收度都還不錯，雖然保濕度一般般，但因為價格經濟實惠，CP值絕對是很不錯的。」看完大家對平價乳液的討論排行以及介紹，下回要購買乳液時，也不妨參考看看大家的愛用品牌囉！
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平價身體乳液「妮維雅」奪聲量冠軍！愛美人士最愛「嫩膚美白乳液」
《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析來看，近一年身體乳液品牌「妮維雅」奪下聲量冠軍，總討論度是所有品牌當中唯一破萬的品牌，至於第二名則是「適樂膚」；第三名才是經典且幾乎人人家中都有的「凡士林」。
根據「妮維雅」官網介紹，這個品牌早在100多年前就創造了妮維雅霜，後來陸續針對不同類型的皮膚開發出不同款式的身體乳液，包括除臭劑、防曬產品都在其中，讓不管是什麼類型的肌膚，都能夠適用妮維雅的產品。其中像是適合亞洲肌膚的「亮白嫩膚乳液」，就是能改善因為日曬造成的色差問題，且價錢也平易近人，許多愛美人士都愛用。
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過去YouTuber「77老大」也曾經拍片分享表示「妮維雅美白潤膚乳液可以說是小資族的美白神器，因為內含卡姆果、西印度櫻桃、甘草精華通通都含有很高的維他命C，親身使用一個多月，與其要說是整體的變白，倒不如說他是讓膚色變的更均勻，清爽度跟吸收度都還不錯，雖然保濕度一般般，但因為價格經濟實惠，CP值絕對是很不錯的。」看完大家對平價乳液的討論排行以及介紹，下回要購買乳液時，也不妨參考看看大家的愛用品牌囉！