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▲網友討論身體乳液都擦哪牌，結果不少人都指出「妮維雅」相當好用，凡士林的聲量也不低。(示意圖／取自Pixabay)

▲平價身體乳液品牌「妮維雅」拿下聲量冠軍，而經典的凡士林則排在第三。（圖/網路溫度計提供）

▲妮維雅身體乳液號稱是「國民乳液」，其開架通路的售價都非常親民，屬於小資族非常喜愛入手的一款乳液品牌。（圖/翻攝Google）

許多人平常洗完澡之後，總是會在身體擦上乳液來保養，而市售的乳液價格有高有低，有的專櫃甚至賣破千元，對於小資族來說，開架的平價乳液就會成為保養肌膚的好選擇。而說到平價乳液，大家都會想到凡士林、嬌生等，而根據《網路溫度計》最新分析，一名網友在PTT貼文指出「如果說身體乳液，討論度最高的應該是凡士林跟妮維雅了吧？貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「我自己是夏天擦妮維雅，比較不會曬黑，凡士林擦冬天這樣，兩款都很便宜好用」。《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析來看，，後來陸續針對不同類型的皮膚開發出不同款式的身體乳液，包括除臭劑、防曬產品都在其中，《NOWnews》記者也實際搜尋妮維雅乳液在各大通路的售價，，折扣優惠不同，仍然是相當便宜又實惠。過去YouTuber「77老大」也曾經拍片分享表示「妮維雅美白潤膚乳液可以說是小資族的美白神器，看完大家對平價乳液的討論排行以及介紹，下回要購買乳液時，也不妨參考看看大家的愛用品牌囉！