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外來種綠鬣蜥氾濫，引發台灣生態危機與農業災情，有關外來入侵種綠鬣蜥之移除，中央農業部林業保育署雖已於113年 11月22日邀集相關地方政府研商並訂定移除精進策略；農業部亦進一步於12月5日成立「綠鬣蜥移除應變小組」統籌指揮和跨機關分工協調，不過外界仍有諸多訊息未符事實，林保署今（9）日也特別發出三點說明進行澄清。林保署指出，11月22日召集地方政府商討綠鬣蜥移除精進策略，主要在商討如何改善現有盲點以有效控制並移除綠鬣蜥，訂定之精進策略包括增加移除團隊及積極運用槍枝等高效工具；移除行動不能因年度交接而中斷；為避免移除團隊集中於提供較高移除費用之縣市，協調各縣市訂定一致之移除費用，僅依據專家意見針對具繁殖力之成年蜥蜴微幅提高移除單價，以更有效抑制綠鬣蜥族群成長，其餘單價並無調整，未有所謂「重賞」之情事。而有關源頭管制，林保署早已於104年6月起禁止綠鬣蜥輸入，阻斷其輸入源頭；自109年9月起更進一步將綠鬣蜥公告為「有危害生態之虞非我國原生物種」，要求已飼養者辦理註記與登記，並禁止其再予繁殖。若飼養未登記或已登記卻私下繁殖者，將依《野生動物保育法》予以處罰。第三是除林保署與地方政府共同強化移除行動外，農業部亦於12月5日成立綠鬣蜥防治應變小組，成員除林業保育署外，更從通報、移除、監測三大面向，納入生物多樣性研究所、農田水利署、農村水保署，農糧署、農業試驗所及農業改良場等農政機關與試驗單位，整合全部資源並依專業職掌與轄區明確分組分工，提升綠鬣蜥通報、監測與移除成效。