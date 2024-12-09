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▲周杰倫贈送專屬氣球給場外的歌迷。（圖／視網膜經紀人提供）

▲周杰倫這次進軍大巨蛋，特別為入場的粉絲準備了手燈。（圖／記者楊慧玲攝）

周杰倫昨（8）日在台北大巨蛋完成「嘉年華」巡迴演唱會台北場的最終站，周董霸氣贈送手燈給買票進場的粉絲，竟然也替在場外聽漏音、排下水道聽重低音的歌迷準備了「下水道版紀念品」，是印有周杰倫嘉年華演唱會海報的小氣球，《NOWnews今日新聞》記者訪問到當天傍晚也守在大巨蛋外面的視網膜經紀人韓璟，她讚嘆周杰倫超寵粉絲，對無法入場的歌迷們非常貼心還準備禮物，她也驚呼：「小氣球比手燈還有質感！」網紅視網膜的經紀人韓璟昨晚也在場外聽漏音，她開心將氣球的照片曬到網路上，掀起網友討論：「感覺比我的手燈有質感」、「怎比手燈還好看啦」、「太寵粉了吧！」不過也有歌迷哀嚎指出自己剛好昨晚沒在大巨蛋場館外，十分可惜：「有好心人願意賣嗎」、「去了第一天，今天沒辦法去嗚嗚」、「昨天都沒有」、「為什麼昨天沒有？」韓璟接受《NOWnews今日新聞》採訪時透露，「許多歌迷們都會互相討論哪裡聽漏音最清楚，而位於大巨蛋B1的GATE2，其實就聚集了最多人在此聆聽。」有趣的是，因為該地點鄰近日藥本舖，原本周杰倫的歌聲傳出後，還會混著店家的音樂，但「沒想到周杰倫演唱會第四天的音質最好，因為有發現日藥本舖疑似很貼心的把背景音關掉了，讓歌迷們更能聽到最清楚的歌聲。」昨晚周杰倫成功破蛋，成為大巨蛋開唱第1人，對此不少歌迷也在場館外聽漏音，更有瘋狂粉絲爬到下水道聽歌，似乎是應援的力量感動了主辦單位，韓璟也透露，昨晚快6點半有工作人員出現拿著麥克風對歌迷說話：「天氣涼大家很辛苦在場外，謝謝大家挺杰倫哥，也謝謝大家即使無法進場，還是不買黃牛票。」隨即開始發放專屬紀念品，是印有周杰倫這次嘉年華演唱會海報的氣球，讓粉絲相當感動。最後小氣球發放了約三波，直到7點40分才結束。不只如此，就連跑下水道聽歌的民眾也開心喊道有拿到紀念氣球：「真的要哭了，連下水道的朋友，主辦單位也有給我們應援氣球！」更隔空喊話周杰倫：「謝謝哥！下水道的朋友都準備好了。」