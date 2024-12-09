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晶圓代工龍頭台積電創辦人張忠謀歷時近7年完成的《張忠謀自傳（下冊）》隆重上市，今（9）日舉行「全球唯一」新書發表會。前總統蔡英文現身分享讀完自傳的看法，會中，她自曝曾被張忠謀「退稿」的趣事，更與張忠謀夫婦相約日後吃飯、喝咖啡，「希望能向他學習寫自傳」。《張忠謀自傳（下冊）》舉行於今日舉行新書發表會，台積電慈善基金會董事長張淑芬、台積電董事長暨總裁魏哲家、廣達董事長林百里等10位以上企業大咖到場力挺，產業囊括半導體、電子、工程到食品業。蔡英文作為特邀貴賓，上台分享看完自傳的心得以及與張忠謀很少看到有人這樣出書，尤其是自傳，先出版了上冊讓大家等了26年後，才出版下冊，不管是張忠謀傳奇的一生，還是台積電的股票，等26年都是值得的，這是台灣的福氣。在拿到厚厚的自傳後，她狐疑地問張忠謀「這是你自己寫的嗎？」張忠謀回答「是的」，他自2018年從台積電退休後親自撰寫，歷經近7年的時間，完成約達20萬字的自傳。蔡英文在看完書後驚嘆張忠謀的中文比她想像中的還好，非常佩服他中英文運用自如的功力，也在看完自傳後才知曉，他在中英文文學都下過功夫，也讓大家看到，一個年輕人在充滿變動年代，於不同文化中的成長歷程。蔡英文表示，張忠謀講話直接，沒有太多的迂迴或修飾言詞，書中不太會用形容詞，唯一以超過比例使用形容詞的地方是用來稱讚夫人張淑芬。提到與張忠謀之間的關係，從不認識到有些摩擦，再到一起完成任務，蔡英文指出，和一個人生充滿歷練與智慧的人互動，是她從政生涯中的重要篇章，除了榮幸也有感激，尤其張忠謀願意6度代表台灣出任領袖代表參加APEC。去年是他最後一次作為代表出任，對要公開發表的稿子內容要求極高，在不知道蔡英文也有參與稿子撰寫與修改的情況下退了她的稿件，「他如果知道我參與其中，可能會對我客氣一點，不過這就是他的態度，對做的每一件事、講出去的話，都很要求」，也因為張忠謀的高標準，才能帶領台積電以創新商業模式，領先全球。張忠謀曾不只一次提到「經驗曲線」，也就是隨著經驗的累積，能提升效率以及取得降低成本的機會，蔡英文笑稱「我可能是沒有學到經驗曲線的精髓，才會被退稿」。此外，蔡英文也表示，日前看到夫人張淑芬受訪的畫面，談及夫妻兩人現在都很宅，恰巧自己卸任後也很宅，歡迎三人日後相約吃飯、喝咖啡，「希望在吃飯聊天時，也能向張忠謀學習寫自傳」。