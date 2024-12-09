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▲傑斯反駁無名氏稱他性侵13歲少女的指控，還怒嗆對方應該去提出刑事訴訟，不要只要求民事賠償。（圖／美聯社／達志影像）

▲碧昂絲的丈夫被捲入性侵風暴，目前她尚未出面表態，暫時沒有回應。（圖／美聯社／達志影像）

吹牛老爹被控性販運並遭多達120人指控性侵的事件，又有新的勁爆發展：一名不願署名的女性「無名氏」，控告他和碧昂絲的老公、饒舌天王傑斯，聯合非禮她，當時她才只有13歲。傑斯很快就在社群網站上發文反擊，稱自己是遭到「勒索」，對指控否認到底，還稱自己很難過，不是因為那位無名氏，而是由於碧昂絲和3個孩子都得和他討論這件子虛烏有的指控，小孩子必須提早面對成人世界的黑暗，他還嗆該無名氏乾脆提出刑事訴訟，不要只求民事賠償，因為性侵少女者絕對值得關在監獄裡。傑斯和碧昂絲始終被視為樂壇最有權勢的一對夫妻，兩人擁有的財富驚人，在演藝圈也差不多喊水會結凍。多年來始終有他們早就關係冷淡、只是為了彼此共同利益才沒有分道揚鑣的傳聞，可是在傑斯陷入醜聞風暴的這當下，碧昂絲並沒有和他切割自保，傑斯也在聲明中一在提到對妻子、孩子相當不捨，就是把他們一家人綁在一起去面對這次指控。根據歐美外電報導，該「無名氏」早就提出這件性侵控訴，只不過幾個月來被告者都只列出吹牛老爹，近日才又加上傑斯，她表示是在千禧年的MTV音樂錄影帶大獎頒獎典禮後被傑斯與吹牛老爹一起性侵，那時才13歲，還未成年。可是傑斯稱這是來自提出此訴訟的律師湯尼布茲比使出的​​勒索手段，自己根本沒有犯下此惡行。性侵很容易讓藝人好不容易建立的形象蒙上陰影，甚至成為摧毀事業的殺手，難怪傑斯會如此憤怒。而在吹牛老爹出事後，過去和他同樂過的李奧納多狄卡皮歐、前女友珍妮佛洛佩茲、與他一度走得很近的小賈斯汀，幾乎都躲他躲得遠遠，也不願對外發表相關說法，倒是被指控和他一起作惡，傑斯是目前第一個，如果真的是被冤枉，那傑斯絕對有理由暴跳如雷，現在只能看該案調查的結果如何了。