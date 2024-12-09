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▲台北市內湖區內湖路一段，8日傳出雙屍命案，死者約為70多歲與40多歲的母女檔。（圖／民眾提供）

▲柴鼠兄弟在臉書上常遭詐騙集團冒名，更不斷提醒民眾他們並沒有經營任何LINE群組。（圖／翻攝FB@柴鼠兄弟）

▲柴鼠兄弟正版的粉專、頻道有著藍勾勾以及灰勾。（圖／翻攝FB@柴鼠兄弟）

台北市內湖區在昨（8）日發生母女雙屍命案，54歲的甯姓母親、28歲曾姓女兒遭詐騙集團騙走1200萬元積蓄，事後報警還遭員警出言嘲諷，最終走上絕路；本次事件中遭詐騙集團冒名的理財網紅，是Youtube上擁有111萬訂閱的「」，他們稍早也在臉書上發聲，柴鼠兄弟是由柴、鼠二人共同創立的雙人團體，自2017年開始經營YT頻道，目前已累積高達111萬名訂閱粉絲，常針對國際時事解析投資理財的概念，將艱澀的理財事件，簡化成淺顯易懂的說法，因此人氣相當高。此外，柴鼠兄弟也在每一部影片下方，都有持續發布提醒「」。據了解，本次內湖母女命案媽媽甯女曾在臉書點擊廣告後，加入LINE群組，詐騙集團冒名財經網紅「柴鼠兄弟」，甯女在今年6至7月間誤信上當，最終累積1200萬元積蓄遭詐取，認為財產難以討回，才走上絕路，更在遺書中指控，報案員警出言嘲諷「妳怎麼還沒死」，憤而攜女走上絕路。憾事發生後，柴鼠兄弟也在臉書上再次發文，「今天早上看到又有民眾被騙受詐的新聞，我們感到相當地遺憾和難過。也必須再次鄭重聲明柴鼠兄弟沒有經營任何LINE群組、沒有任何助理也沒有和其他專家老師合作。不論是FB或YouTube，請注意名字旁邊要有官方認證打勾的，才是實名認證的正版帳號，其他全部都是詐團假冒盜用，裡面所有東西都是假的、演的、騙人的，邀請加入LINE群絕對都是詐騙，請勿輕易貿然加入，如有不慎誤加也請立刻退出+封鎖」。「今年6月份，數發部邀請我們加入防詐通報白名單，我們也是第一時間就同意加入」，柴鼠兄弟坦言，他們已經盡了最大的努力，不斷地提醒、重複地呼籲、想辦法定期幫大家打詐騙預防針，但詐騙病毒真的太狡猾、話術不斷變形，無論我們再如何地大聲疾呼，似乎也阻絕不了相關詐騙事件一再發生。柴鼠兄弟最後也說，「我們不會放棄持續宣導防詐，但無奈再多的提醒和警語，也都只是被動預防，實際效果有限，因此還是很