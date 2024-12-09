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▲高雄鹹酥雞嘉年華評選出各項獎項。（圖／高市府觀光局提供）

▲活動吸引許多國際客前來參與。（圖／高市府觀光局提供）

第4屆「2024高雄鹹酥雞嘉年華」8日圓滿落幕，高市府觀光局指出，兩天累計活動吸引超過10萬人潮，其中不乏許多國際遊客狂嗑炸物。這波炸物狂潮也帶動周邊商圈人潮及業績也同步增長3成以上。高市府觀光局長高閔琳表示，活動現場有許多歐美、越南、香港等國際遊客，特別是來自越南的旅行社、媒體及網紅貴賓踩線團也專程到訪，親身體驗高雄港都創意多元的鹹酥雞文化，透過當地電視台採訪宣傳，為高雄帶來更多越南遊客。其中，來自越南的貴賓品嚐到酥脆可口、香氣撲鼻的炸物後，忍不住一口接一口，還直接用中文說「好吃！」，並表示會向親朋好友和粉絲分享，宣傳高雄國際觀光。高市府觀光局指出，活動店家由專業評審與民眾共同票選，評比出「飛雞在天獎」、「料雞如神獎」、「國色天雞獎」、「麻辣鮮香獎」及「眾口鑠雞」等五大獎項。8日由觀光局長高閔琳及高雄市會展產業發展協會理事長楊志中親自表揚脫穎而出的炸物名店。評審長楊志中表示，評比過程中有如知名節目「黑白大廚」，因為參賽店家皆全力以赴端出美味炸物進行評比，評審們進行多回合討論及多次品嘗，方能達成共識決定獎項。觀光局也特地與社會局攜手合作，年末送暖給兒少及弱勢團體近百名小朋友，安排共同觀賞露天電影《美聲歌雞》，在星光下邊看電影邊吃美食，沉浸於輕鬆愉悅的氛圍中。現場表演豐富精采，如「猶大獅廚炸物秀」展現炸物製作藝術、令人拍案叫絕的「雞群星會—變裝皇后秀」以及「漂亮親親幫MUA Gang」的喜劇Talk秀，皆讓全場笑聲不斷。此外，高人氣吉祥物「高雄熊」與超麻吉的好友高捷公司「蜜柑」也特別登場，與大小朋友互動拍照，帶給民眾許多歡樂回憶。