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▲周杰倫「嘉年華」巡演，明年元月初將到杜拜，台灣的歌迷可以上網搶票去當地看他的表演。（圖／摘自Coca-Cola Arena IG）

▲去杜拜看完周杰倫的演唱會，還能順帶在市內一日遊。（圖／摘自Dubai IG）

▲周杰倫演唱會將在杜拜的可口可樂體育館舉行。（圖／摘自wiki）

周杰倫闊別7年回到台北舉辦個人演唱會，在大巨蛋連續4天製造高潮，儘管如此，還是有很多歌迷天天在門外求票，依舊未能如願，只能在大巨蛋周邊尋找聽漏音的最佳場地，無法親眼目睹現場精彩實況。有人認為不如出國看，也許沒那麼多華人歌迷搶票。他的下一站是明年元月4日晚上8點在杜拜，Dcard上的「背包博士」估算之後，發現最便宜台幣不到3萬3就能如願，網友直呼他的整理很用心，真是太狂了。根據「背包博士」的整理，「嘉年華」巡演的杜拜場次，今（9日）晚上8點開搶，可以在coca-cola-arena.com、ticketmaster.ae、大麥APP等購票，先搶到位子，確定能入場，接下來才需要去思考飛杜拜的便宜機會與住宿怎麼訂，否則一切皆無意義。前面兩種管道可以用信用卡付款，每個人最多可買6張，票價從高到低總共有台幣2萬出頭、1萬5千餘元、1萬3千7百餘元、1萬多、7千6百餘元和最便宜的5千5百多元等6種（皆已含稅與服務費），網友驚嘆：「最貴還比在台灣跟黃牛買的便宜多了，還能多跟好幾位朋友一起去。」而到杜拜固然是可以搭乘阿聯酋直飛，可是「背包博士」列出票價最便宜的是中國東方航空，需要在上海轉機，台幣1萬7有找，而在上海可以辦落地簽，可是有帶台胞證就更方便，至於進杜拜也是要辦簽證，建議可以辦96小時的過境簽，美金135元，可在演唱會隔天的白天和下午來個杜拜一日遊，晚上搭機返台。在這次周杰倫演出的杜拜可口可樂體育館附近能找到評價8以上、一晚4000元以內的住宿，要到體育場可搭市內捷運到Dubai Mall站，機場過去約40分鐘，所有須知條列的清清楚楚。根據「背包博士」這樣的估算，機票、杜拜當地住宿一晚、演唱會最便宜門票、上海與杜拜的簽證再加旅平險，總共才台幣3萬2810多元，並沒有大家想像的貴，但這是在有成功購得門票，以及其他的便宜住宿、機票都訂到的情況之下，就算這樣，也還是比很多人以為的費用要划算，如果真的喜歡周董的粉絲，不妨考慮，可是在杜拜開唱，就很難有像台北這4場一樣，各領域的明星幾乎都亮相的陣容了。