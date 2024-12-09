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▲Juan Soto確定與紐約大都會簽下15年7.65億美元天價合約，創大聯盟史上最大紀錄，成功打破大谷翔平去年10年7億美元的合約紀錄。（圖／取自FOX Sports）

▲大聯盟自由市場焦點球星Juan Soto敲定新東家，確定轉戰紐約大都會，合約金額15年7.65億美元破紀錄。（圖／取自ESPN X）

24年前在同樣的冬季會議場地，本次冬季會議的焦點聚集在這位26歲的明星外野手身上，最終他與紐約大都會達成了為期15年、總值7.65億美元的天價合約，成為MLB歷史上最昂貴的交易，超越了大谷翔平去年與洛杉磯道奇隊簽下的10年7億美元合約。這份7.65億美元的合約不僅創下金額紀錄，其合約結構也令人矚目。不同於 大谷合約中的遞延薪資安排（僅每年即時支付200萬美元，其餘延後支付），Soto的合約採取全額即時支付的方式，完全反映其真實價值。「這筆合約展現了球隊對Soto的高度重視，」大都會管理層在合約宣布後表示，「這位球員的實力與潛力，完全值得這樣的安排。」儘管這是一份長達15年的超級合約，但其中包含了一項關鍵條款：Soto 可於2029年賽季結束後選擇提前跳脫合約，重新進入自由市場。根據《The Athletic》報導，這項設計符合經紀人 Boras 的一貫策略，讓球員在合約中期仍具談判籌碼。如果 Soto選擇不跳脫合約，大都會可以通過增加其剩餘10年合約的平均年薪（從每年5,100萬美元增至5,500萬美元），來取消他的跳脫權利，這一變動將為 Soto再增加4,000萬美元薪資。值得注意的是，Soto的選擇權將落在MLB與球員工會達成新勞資協議之後，屆時聯盟的經濟環境可能會進一步提升他的合約價值。除了年度薪資外，Soto 還將獲得7,500萬美元的簽約獎金。這筆獎金的支付計畫尚未公佈，但通常會採用分期支付的方式。例如Mookie Betts的簽約獎金分10年支付，而 Blake Snell則一次性於明年1月領取。這份合約是紐約大都會對未來10年甚至更長時間的奪冠計劃的一次重要押注。Soto 的加盟不僅鞏固了球隊的核心陣容，也讓大都會在自由市場上奠定了更強的競爭地位。「Soto 是我們建隊藍圖的關鍵部分，」大都會高層表示。「他的實力和專業精神將為球隊帶來新的可能性，並激勵我們繼續追求最高榮譽。」