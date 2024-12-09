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疫情後航空業暢旺，華航業績開出紅盤，今（2024）年前3季獲利寫下歷史新高，突破百億元，EPS達到1.71元，第4季貨運旺季，全年可望獲利創高。華航總經理高星潢透露，員工年終獎金與業績相關，希望今年能有好的收穫。至於是否能打破過去最高6個月紀錄，他則說「希望員工會很滿意」。受惠客運持穩、貨運續旺，華航2024年前3季合併營收達到1509.3億元，合併營業淨利為133.46億元，合併稅後淨利為113.41億元，歸屬母公司淨利103.7億元，每股盈餘1.71元，歸屬母公司淨利及每股盈餘比去年同期成長近5成，也刷新集團成立近65年新高紀錄。高星潢在德國漢堡和媒體交流受訪時指出，第4季向來是貨運、客運旺季，相信今年全年是「收成很高的年份」，對全年獲利創高抱持高度期待。至於業績暢旺是否能同步帶旺員工年終同步創高，他則表示，仍在等待第4季營運業績出爐及全年獲利結算，希望年終獎金能讓員工會有很滿意的收穫。不過，高星潢表示，航空業薪資落差大，每個人的基期不同，華航盡可能將利潤讓給員工共享，薪資結構不好計算，也很難說領到幾個月。