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▲蔡壁如臉書貼「毋忘在莒」的舊照。（圖／翻攝蔡壁如臉書，2024.12.09）

前民眾黨立委蔡壁如連續幾天未公開露面，但有關她的話題卻天天上媒體版面，今天一早上班前，她在臉書發了604字，恭喜111席新出爐的黨代表，並引黨主席柯文哲名言「一個人走得快、一群人走得遠」，要大家一定要相信「如果我們的目標是改變台灣，那就不要害怕輿論先來分化我們」。台中市政府顧問蔡壁如近幾日再度成為熱議話題，先是台灣民眾黨前天黨代表選舉投票，各界熱烈討論前立委蔡壁如能否班師回朝，人在新加坡的蔡壁如，也隔海對選舉結果發表看法；昨天民眾黨台中市黨部主委江和樹主動出面，澄清自己「不是蔡壁如人馬」；今早民眾黨為立院黨團主任陳智菡有沒說過「蔡壁如超噁心」一事上演宮鬥劇；台中市民進黨議員陳俞融、陳淑華等人質詢時，也酸蔡壁如是中市府知名度最高的官員，若市長盧秀燕跑行程時能帶著她一起亮相，必能強化藍白合。蔡壁如今（9）日依舊不在上班時間回應媒體，但一早出門上班前，先在臉書發604字的「內造政黨」一文，以及「毋忘在莒」的照片。指當選民眾黨的黨代表不只是一份榮耀，更是一份責任。「這次選舉結果告訴我們：民眾黨是屬於所有基層黨員的，是屬於勇於挑戰現狀的人。作為一個年輕的政黨，我們還在成長，但正因為如此，我們更需要團結，穩穩地向前走。」蔡壁如說，「有很多人看我們的笑話，說我們分派、說我們不穩」，但民眾黨不是為了分裂而存在，而是為了整合更多不同的聲音，為這個社會帶來改變。黨代表不只代表自己，更代表成千上萬支持民眾黨的黨員與民眾。蔡壁如強調，民眾黨的內造，就是從每一個小地方穩穩扎根開始的，無論挑戰多大，一定要相信「如果我們的目標是改變台灣，那就不要害怕輿論先來分化我們」。最後她用柯文哲名言「一個人走得快，一群人走得遠」表示要讓一群人走得更遠，不只需要大家更能相忍為國，而更需要一群當仁不讓的領導者。「希望每個人都能勇於成為那個當仁不讓的領導者」。