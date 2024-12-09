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由於全球經濟平穩成長，人工智慧等新興應用商機持續發酵，加以傳統外銷旺季加持，財政部今（29）日公布今（2024）年11月出口410.9億美元，年增9.7%，連續13個月正成長，累計1至11月出口4315億美元，年增9.9%，規模值也創歷年同期次高。值得注意的是，11月對中國大陸及香港出口回溫，年成長9.5%，近2年半最好表現，主要可能與市場預期川普可能當選美國總統，廠商提前拉貨有關，但全年對中國及香港出口要回到正成長難度高，預估連3年下降。11月主要貨品除礦產品出口較上年同月減少外，餘均呈增勢，其中電子零組件、資通與視聽產品受惠於高效能運算、AI等應用需求熱絡，出口各增14.6%、11.7%；傳產貨類方面，隨市況略有改善及比較基數偏低，塑橡膠及其製品、化學品分別年增9.1%、7.6%，基本金屬及其製品亦增4.1%。累計前11月資通與視聽產品出口年增64.9%，與電子零組件併計增18.9%，合占總出口比重達6成5。值得注意的是，雖然今年前11月出口中有5.7%來自電子零組件貢獻，換算貢獻率達6成，但由於電子零組件內外銷結構改變，一整年要翻身不容易，財政部預估今年電子零組件出口可能會連續第2年下降。11月對美國、東協、中國大陸與香港3大市場出口也同步成長，對日本、歐洲出口則各年減11.2%、1.2%，其中對美國及東協規模值都創下歷年同月新高，年增率亦分別成長10.6%、10.5%，對陸港出口也明顯翻揚，年成長9.5%，若不含春節，是近2年半最好的表現，主要是電子零組件拉貨增強，還有顯示卡及PC零附件這些資通產品需求也不錯。財政部統計處長蔡美娜進一步分析，對中國大陸及香港出口明顯翻揚，不能排除與川普加徵關稅帶來的連鎖效應有關，從川普前一任來看，廠商在前2、3個月就會有動作，這次雖然11月5日美國總統大選結果來出來，不排除廠商已有些拉貨動作，有防禦性下單，加上10月中國出口也增加很多，創2年來新高，年增12.7%。此外，累計1至11月對美國出口首度跨越千億美元大關，年增49.9%，史上同期最強，主要受到AI商機、供應鏈重組、美國製造業回流影響；對東協亦增13.8%，對日本、歐洲、陸港各減17.6%、7.9%、1.5%，反映在市場結構上，對美占比 23.5%、對陸港占31.7%，分別寫下近24年、23年同期最高、最低紀錄，財政部也預估，全年對陸港出口要回到正成長難度高，預估連3年下降。展望未來，蔡美娜認為，雖然地緣政治衝突、美中科技爭端等風險持續干擾全球經濟成長力道，海外產能過剩亦增添我國傳產貨品外銷壓力，但隨各國通膨緩解，終端需求漸次提升，加以人工智慧等新興科技應用蓬勃發展，國內半導體廠商又兼有先進製程及高階產能等優勢，均可望激勵相關產品出貨動能，也支撐我國外銷動能，根據主計總處11月底預測，今年出口值將逐季走高，第4季1254億美元，這水準與史上單季最高值2023年第2季1257億美元只差3億美元，全年出口年增率上調至9.7%，從目前資料看來，達標機率滿高的。展望12月出口，蔡美娜指出，主計總處預估第4季還是旺季，雖然不像以前那麼旺，但還是認可主計總處的預測，估計下個月出口值會超過400億美元，約在417億美元至429億美元，年增率4.5%至7.5%之間，若由推估值去換算第4季增率7.5%至8.5%之間，全年年增率9.4%至9.7%，與主計總處全年預測差距相當小。