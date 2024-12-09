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總統賴清德展開上任以來首次外訪，行程過境美國夏威夷、關島，傳共軍於本週末展開軍演的可能性非常高，國防部則表示已完成應變中心開設，同步掌握共軍東部戰區、北部戰區、南部戰區船艦編隊及海警船活動。對此，中國外交部發言人毛寧回應稱「台灣沒有什麼『國防部』」、「台灣問題是中國內政」，但仍未正面回答是否進行軍演。總統賴清德出訪太平洋友邦行程本週將落幕，傳出賴清德返台後，中國可能會在台灣周邊舉行軍演，中共解放軍今（9）更於於浙江及福建以東一帶空域，開設7處空域保留區。對此，我國國防部表示，已在上午完成應變中心開設，並指導各級部隊嚴密監控敵情，同步掌握共軍東部戰區、北部戰區、南部戰區船艦編隊及海警船，分別進入台海週邊及西太平洋區域，執行遠海長航等活動，將協同海巡兵力綿密監控應處。而在中國外交部位於北京的例行記者會上，有記者向發言人毛寧提問稱，「台灣國防部今天表示，在台灣附近海域發現了大陸軍艦和海警船，並表示中共人民解放軍已經限制了大陸沿海的部分空域。中方對此有何評論？中國是否正在台島附近進行軍事演習？」中國官媒《環球網》報導提到，毛寧對此強調，「我要告訴你的是，台灣沒有什麼『國防部』，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題是中國內政，中方將堅定維護國家主權和領土完整。」但在記者會上毛寧仍未正面回應中國是否會在賴清德出訪回國後舉行軍演，至於其他解放軍演單位如中國海事局、國防部、共軍東部戰區、南部戰區皆未發布任何對台軍演的消息。