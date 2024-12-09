我是廣告 請繼續往下閱讀

1948年（17歲）作家夢遭父親打碎

1949（18歲）決定讀理工

1955年（24歲）MIT機械系博士資格考試落榜；張忠謀開始找工作，決定放棄機械，進入半導體業

1958年（27歲）進入德州儀器公司

1961年（30歲）重溫博士夢

1964年（33歲）從工程師一躍為總經理

1972年（41歲）升任為德儀全球半導體集團總經理

1978年-1983年（47-52歲）在德儀走下波路，仍就痴望東山再起

1983年（52歲）決定辭職德儀

1984年-1985年（53-54歲）誤任通用器材公司總經理的一年後辭職

1985年 （54歲）接下工研院院長一職

1985年（54歲）倡議「專業晶圓代工」商業模式；倡議台積電

1987年（56歲）台積電成立、任董事長

1988年（57歲）工研院改革大部分失敗，張忠謀辭去工研院院長一職

1989年-1992年（58歲-57歲）與飛利浦爭經營權，最後勝利

1997年（66歲）決定在「製造優越、客戶信任」的策略上加上「技術領先」

2001年（69歲）與夫人張淑芬結婚

2007年（76歲）拒做「管理層收購」2009年（78歲）「變相裁員」事件，最後成功解決

2009年（78歲）在台積電成立「業務發展部」

2010年（79歲）確定將台積電營收8%為研發費用2010-2018年（79-87歲）台積電大幅增加資本支出

2010年（79歲）蘋果來敲門2012年（81歲）28奈米節點技術領先晶圓代工業

2018年（87歲）7奈米節點技術領先全世界半導體業

2018年（87歲）張忠謀退休

晶圓代工龍頭台積電創辦人張忠謀歷時近7年完成的《張忠謀自傳（下冊）》隆重上市，今（9）日舉行「全球唯一」新書發表會，會中一一列出生涯中的「危機及轉機」，他指出，做得好的決定不多，但驕傲的是，沒做什麼很壞的決定。《張忠謀自傳（下冊）》於今日舉行新書發表會，台積電慈善基金會董事長張淑芬、台積電董事長暨總裁魏哲家、廣達董事長林百里等10位以上企業大咖到場力挺，產業囊括半導體、電子、工程到食品業。會中，張忠謀以「危機及轉機」、「作家夢的碎片」作為2大核心主軸，導讀部分書中段落，並表示，事實上在他生涯中做得好的決定並不多，比較驕傲的是，沒有做任何很壞很壞的決定。