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▲「全都露」豐富精彩的活動貫穿白日與黑夜。（圖／高美館提供）

▲「全都露」豐富精彩的活動貫穿白日與黑夜。（圖／高美館提供）

高雄市立美術館30週年壓軸特別企劃「OPEN CAMP 全都露」於12月7日至8日圓滿落幕。活動橫跨43公頃的高美館藝術生態園區，串連10大主題場域、20組專業露營品牌與改裝露營車玩家展演、近30場精彩表演與課程，以及80家特色市集風格攤商。這場全台首創的美術館藝術露營，不僅吸引近百頂帳篷紮營，更創下超過萬人的參與紀錄。高美館代理館長林羿妏表示，此次活動不僅實現了「藝術零距離」的精神，更創造了美術館嶄新的可能性，高美館期待未來能持續推出創新的藝文活動，讓藝術走入民眾的日常生活，創造更多精彩的美學體驗。高美館「全都露」以4大舞台打造多元的藝術展演與互動體驗。「全都露」豐富精彩的活動貫穿白日與黑夜，現場除有音樂表演、美食以及咖啡可享受外，舒緩療癒的頌缽音療、綠地瑜珈，或熱力四射的戶外有氧ZUMBA亦是人氣活動，吸引大小朋友踴躍參加。而「放飛大斜坡」區域則由航空教育展示館帶著民眾自製紙飛機、參加飛行競賽，現場搭配軍事Coser野營展示與野營創意料理DIY，為活動增添獨特亮點。入夜後，高美館藝術生態園區化身不夜城。不僅可透過天文、生態觀察探索城市裡的自然奧秘，擁抱自然的同時也鼓勵民眾享受藝術。此外，內惟藝術中心首度推出深夜藝術體驗，配合活動延長開放至凌晨，除內惟影廳首度上映午夜場電影外，也首次於館內開放外食場域，讓民眾帶著戶外市集美饌入館，聆賞為「全都露」特別規劃的《Learprint內惟聲響實驗》無人交響音樂會，享受被電影、藝術與美食擁抱的獨特氛圍。高美館表示，美術館30週年規劃了持續整年度的系列活動，壓軸登場的「全都露」完美融合高美館的願景，為美術館和城市的連結提供了更多想像與可能性，打造「Art For All」眾人的美術館，共創記憶中最獨特的美好時刻。