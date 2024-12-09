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電源龍頭台達電今（9）日公布11月份合併營業額為366.47億元、月減5.6%、年增8.9%，為近5個月以來，首度跌破370億元大關，但仍是創下歷年同期新高表現。累計今（2024）年前11月營收3824.09億元、年成長3.5%。針對本季營收展望，台達電日前表示，隨著全球電動車市場銷售疲軟，庫存去化緩慢，已二度下修今年電動車事業展望，電源及零組件則是呈現持平或是小幅季減，自動化則是需等待景氣回溫。不過，資通訊基礎建設（ICT）第4季營收將較第3季成長滿多。此外，台達電預期，2025年人工智慧仍是非常大的主題，因此計畫擴大旗下AI伺服器電源市場的佔有率，預計上看6到7成，伺服器液冷散熱產品的營收規模目標160億元以上。另致力增加車用產品相關零組件自製比例，以增進產品毛利率，維持全年業績雙位數成長。並將持續投入氫能、AI等新領域，確保整體營業額逐年成長雙位數百分比。