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▲曾經參加《星光2》的選手潘家銳幸運被周杰倫叫到點歌機會，結果重複點了才剛唱過的〈告白氣球〉，引起歌迷不滿。（圖/Threads）

▲潘家銳老婆忍2天開砲周杰倫歌迷，直言：「我女兒應該把自己此生難得的一次機會，點一首她根本不會唱的擱淺，讓其他粉絲開心？ 這樣才叫不自私？」（圖/Threads）

▲周杰倫「嘉年華」大巨蛋演唱會第二天點歌環節時發生爭議事件，因為潘家銳老婆開砲歌迷又炎上。（圖／杰威爾提供）

天王周杰倫日前在大巨蛋一連舉辦4場演唱會，在週日最後一場有嘉賓五月天、張惠妹現身後，共同劃下完美句點。不過在第二天時，點歌環節一位曾經參加過《超級星光大道2》的選手潘家銳，被周杰倫叫到之後又重複點了前面已經唱過的〈告白氣球〉，遭到歌迷出征。回顧該起爭議事件，，他帶著老婆以及3個小孩一同來看演唱會，周杰倫之後也邀請他到走道中間表演，，要全部歌迷聽他唱Rap耍浪漫，浪費最後一首歌的機會。而在事發之後，當事人一直都沒有出面回應此事，不過在今（9）日傍晚，潘家銳的老婆受不了網友毒舌攻擊，在Threads上開砲歌迷表示「孩子們更愛爸爸寫的那段Rap，他們不但愛唱會唱，還引以為傲，潘家銳老婆更直言：然而潘家銳老婆文章發出之後，立刻被許多周杰倫歌迷朝聖打臉，許多人認為她搞不清楚大家真正不滿的點，原本討論話題已經降低，沒想到因為潘家銳老婆的發文又另闢戰場，讓歌迷傻眼這是「提油救火」。