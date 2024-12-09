天王周杰倫日前在大巨蛋一連舉辦4場演唱會，在週日最後一場有嘉賓五月天、張惠妹現身後，共同劃下完美句點。不過在第二天時，點歌環節一位曾經參加過《超級星光大道2》的選手潘家銳，被周杰倫叫到之後又重複點了前面已經唱過的〈告白氣球〉，遭到歌迷出征。對此，潘家銳的老婆沈寂2天，在社群平台連續發文開砲歌迷，戰火又繼續延燒下去。
回顧該起爭議事件，周杰倫演唱會第二天時，點歌環節最後一首歌叫到《星光2》選手潘家銳，他帶著老婆以及3個小孩一同來看演唱會，並且再次向周杰倫點前面才剛唱完的〈告白氣球〉，讓全場歌迷滿頭問號，但潘家銳強調自己寫了一段Rap改編在歌詞裡，讓周杰倫也同意他唱。
周杰倫之後也邀請他到走道中間表演，原本全場歌迷以為該段Rap是為了周杰倫而寫，不過事後被歌迷發現，該段Rap歌詞是潘家銳和老婆慶祝10週年的情歌，氣得許多粉絲在演唱會後在社群平台砲轟，並且起底潘家銳的社群，直呼他們非常自私，要全部歌迷聽他唱Rap耍浪漫，浪費最後一首歌的機會。
潘家銳老婆沈默2天不忍了！連續發文槓上周杰倫歌迷
而在事發之後，當事人一直都沒有出面回應此事，不過在今（9）日傍晚，潘家銳的老婆受不了網友毒舌攻擊，在Threads上開砲歌迷表示「我老公沒有想紅，也沒有要流量，更不是想要Show，我們在家就討論好，如果幸運被選上就要唱〈告白氣球〉，因為那是全家人的愛歌，三個小孩也都倒背如流。」
「孩子們更愛爸爸寫的那段Rap，他們不但愛唱會唱，還引以為傲，我不懂你們在不爽什麼？因為他們表現大方，所以變成愛秀愛現，其他人點歌都在原地唱，我們是被杰倫Cue要不要到中間唱好嗎？根本不是自己跨過欄杆」潘家銳老婆更直言：「所以我女兒應該把自己此生難得的一次機會，點一首她根本不會唱的〈擱淺〉，讓其他粉絲開心？ 這樣才叫不自私？」
潘家銳老婆開砲周杰倫歌迷！粉絲朝聖打臉又吵翻
然而潘家銳老婆文章發出之後，立刻被許多周杰倫歌迷朝聖打臉，許多人認為她搞不清楚大家真正不滿的點，其一，告白氣球半小時前就唱過，每次點歌機會都很寶貴，何況還有一大堆歌都沒唱到，為什麼要浪費一次機會，這就是自私。
其二，粉絲認為最重要也是炎上的關鍵就是「Rap內容跟周杰倫一點關係都沒有，如果今天Rap是專屬寫給周杰倫，我想沒人會說什麼，但整個大巨蛋3萬8千人，聽你們曬恩愛可以去別的地方.....。」原本討論話題已經降低，沒想到因為潘家銳老婆的發文又另闢戰場，讓歌迷傻眼這是「提油救火」。
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周杰倫之後也邀請他到走道中間表演，原本全場歌迷以為該段Rap是為了周杰倫而寫，不過事後被歌迷發現，該段Rap歌詞是潘家銳和老婆慶祝10週年的情歌，氣得許多粉絲在演唱會後在社群平台砲轟，並且起底潘家銳的社群，直呼他們非常自私，要全部歌迷聽他唱Rap耍浪漫，浪費最後一首歌的機會。
潘家銳老婆沈默2天不忍了！連續發文槓上周杰倫歌迷
而在事發之後，當事人一直都沒有出面回應此事，不過在今（9）日傍晚，潘家銳的老婆受不了網友毒舌攻擊，在Threads上開砲歌迷表示「我老公沒有想紅，也沒有要流量，更不是想要Show，我們在家就討論好，如果幸運被選上就要唱〈告白氣球〉，因為那是全家人的愛歌，三個小孩也都倒背如流。」
「孩子們更愛爸爸寫的那段Rap，他們不但愛唱會唱，還引以為傲，我不懂你們在不爽什麼？因為他們表現大方，所以變成愛秀愛現，其他人點歌都在原地唱，我們是被杰倫Cue要不要到中間唱好嗎？根本不是自己跨過欄杆」潘家銳老婆更直言：「所以我女兒應該把自己此生難得的一次機會，點一首她根本不會唱的〈擱淺〉，讓其他粉絲開心？ 這樣才叫不自私？」
潘家銳老婆開砲周杰倫歌迷！粉絲朝聖打臉又吵翻
然而潘家銳老婆文章發出之後，立刻被許多周杰倫歌迷朝聖打臉，許多人認為她搞不清楚大家真正不滿的點，其一，告白氣球半小時前就唱過，每次點歌機會都很寶貴，何況還有一大堆歌都沒唱到，為什麼要浪費一次機會，這就是自私。
其二，粉絲認為最重要也是炎上的關鍵就是「Rap內容跟周杰倫一點關係都沒有，如果今天Rap是專屬寫給周杰倫，我想沒人會說什麼，但整個大巨蛋3萬8千人，聽你們曬恩愛可以去別的地方.....。」原本討論話題已經降低，沒想到因為潘家銳老婆的發文又另闢戰場，讓歌迷傻眼這是「提油救火」。