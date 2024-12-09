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▲世界棒球經典賽資格賽，明年2月底將在台灣進行，面對西班牙、尼加拉瓜與南非，雖然其中部份國家並非棒球大國，但在經典賽寬鬆的資格認定上，球員來源預期將會是小聯盟或獨立聯盟體系為主，台灣仍不能輕敵。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

▲中信兄弟德保拉、統一獅布雷克與勝騎士，都是母隊優先洽談續約目標。（圖／記者葉政勳攝）

中華職棒進入休賽季，各隊除了派遣年輕球員前往冬季聯盟受訓磨練外，此時才是制服組最忙碌的時刻。不論是針對新球季的洋將陣容、戰力外球員補強，還是少見熱絡的自由球員市場，都考驗著中職各隊的新球季戰力與預算安排。除此之外，剛奪下世界12強賽冠軍的台灣國家隊，組訓會議又要重新啟動，本周三就要選出35人大名單，為明年2月的經典賽資格賽做準備。即便拿下世界12強賽冠軍，但對於台灣來說，緊接著另一個重要的國際大賽又要到來。世界棒球經典賽資格賽，明年2月底將在台灣進行，面對西班牙、尼加拉瓜與南非，雖然其中部份國家並非棒球大國，但在經典賽寬鬆的資格認定上，球員來源預期將會是小聯盟或獨立聯盟體系為主，台灣仍不能輕敵。因此經典賽資格賽的選訓會議，將在本周三開始，延續世界12強賽的方式，由後勤單位設定組成一批球員大名單，並附帶進階數據做為參考，供選訓委員與總教練曾豪駒討論，如果有需要進一步討論的球員，就可參照後勤單位準備的進階數據，來做討論與取捨，擬出適合的35人大名單。經典賽資格賽的台灣國手組成，預期會跟世界12強賽有一些差距，這也是原本規劃的一部份。畢竟經典賽資格賽在2月底開賽，球員若入選國手名單，可能早在1月就得先開機準備，整體狀態比起過往步調提早不少；世界12強賽的班底直到11月底才完賽，若再銜接經典賽資格賽，休息時間不足，也可能影響新賽季準備。不過有些世界12強賽的奪冠成員，仍有意願續戰經典賽資格賽，詳細球員名單仍待總教練曾豪駒徵詢完球員意願後，以及最終選訓會議的討論，才能確認經典賽資格賽的35人名單組成。本季中華職棒，各隊在洋將戰力上都花了不少工夫，從開季開始除了一軍的4位洋將註冊名單外，各隊或多或少都有準備預備洋將在二軍待命，這樣的方式確實讓洋將更有時間做好銜接準備，讓球隊戰力沒有空窗期。明年新球季，各隊預期也會用同樣的方式來準備好洋將名單，且會有不少熟面孔歸隊。留下有過往有穩定實績的洋投，是目前台灣球隊的第一志願。包括中信兄弟德保拉、統一獅布雷克與勝騎士，都是母隊優先洽談續約目標；富邦悍將羅戈則有日、韓職球隊瞄準，能否順利簽下則需要花一點時間。各隊目前洋將組成邏輯，會以長期穩定的洋投搭配新戰力作為主軸。不過洋投新戰力的瞄準，不一定從前韓職洋投作為補強路徑。即便今年韓職許多洋投未獲得續約，但中職球探們早已追蹤好這些洋投的後續動向。LG雙子左投Dietrich Enns、起亞虎左投Eric Lauer都是中職會喜歡的類型，但這2名左投都有意回到大聯盟體系，可能無法順利補進陣中，只得從新名單中洽詢。今年堪稱中職自由球員市場大年，進到12月中後，已洽談第2輪完畢的自由球員們，將開始進入球隊淘汰階段。特別是今年進入自由球員市場、只有29歲，卻已累積131轟的陳子豪，在年紀與成績都尚在巔峰下，已手握超過2隊所開出的5年以上合約，若在各隊尋才若渴，希望積極補進長打火力的想法中，有機會拿到史上首次的6年複數年合約。陳子豪在30歲前進入自由球員市場，年紀與過往長打火力，是他最佳的優勢。特別是在中職降低比賽用球恢復係數後，他今年卻繳出生涯第3高的長打率0.515，搭配0.355的上壘率，這2項數據都是聯盟頂級表現。也因此即便今年陳子豪只有60萬月薪，但搭配長期合約之下，可望獲得月均薪80萬以上合約，6年實拿總額超過6000萬，是可預期的合約數字。除了陳子豪之外，朱育賢與詹子賢2名砲手，也都手握不錯的複數年合約報價。市場傳聞，朱育賢有2至3支球隊競逐，已有球隊提出3年月均薪85萬的合約；詹子賢亦有2至3支球隊討論，據傳甚至有球隊開出4年合約。在3名重砲手都有複數球隊接觸之下，只要有其中一人先定案，不只將把市場價格定錨，也會促使各隊加速與另兩人談判，緊急補齊戰力。▲陳子豪在30歲前進入自由球員市場，年紀與過往長打火力，是他最佳的優勢。（圖／中信兄弟提供）